Los hermanos Menéndez: qué dice la carta que reabre el debate sobre su condena

Erik Menéndez, junto con su hermano Lyle, ha sido objeto de atención mediática y legal por más de tres décadas debido a la muerte a tiros de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. En un desarrollo reciente, la fiscalía del condado de Los Ángeles solicitó el 24 de octubre de 2023 la reapertura del caso de los hermanos, condenados en 1996 a cadena perpetua. Esta decisión está ahora en manos de un juez, quien determinará los próximos pasos a seguir, de acuerdo con NBC News.

La atención también se centra en una carta escrita por Erik a su primo Andy Cano, en la que se expresan preocupaciones sobre el ambiente familiar disfuncional y el abuso que supuestamente sufrieron él y su hermano a manos de su padre. Esta carta se ha convertido en un punto focal en el argumento de los abogados de los hermanos Menéndez sobre el contexto de los homicidios. Según informes, Erik describe en la carta el comportamiento controlador de su padre y la angustia que siente por su madre, quien se muestra “como ausente mentalmente”.

Hola Andy,

¿Cómo estás? Espero que mejor que yo. Ha pasado mucho tiempo desde que nos pusimos en contacto. Demasiado tiempo. Ojalá nos hubiéramos visto durante el Día de Acción de Gracias. Casi lo logramos. Estábamos listos para ir y luego mis padres decidieron no hacerlo en el último minuto. Mamá dijo que los vuelos eran demasiado caros, dijo que podíamos esperar hasta Navidad. Pero ahora han decidido que jugaré en el Fiesta Bowl y que no vale la pena volar solo por unos días. Estaba emocionado de verte a ti y a algunos amigos de la secundaria, pero supongo que tendré que esperar un poco.

Mamá y papá tuvieron una fiesta de la empresa aquí y papá contrató a personas para decorar toda la casa y compró un árbol ENORME que trajeron de Santa Bárbara (en realidad tuvieron que traer 3 porque a mamá no le gustó cómo se veía el primer árbol. ¡Estaban furiosos!) También decoraron el árbol. ¿Dónde está el espíritu navideño en eso? Recuerdo cuando Lyle y yo solíamos decorarlo. Los tiempos cambian, ¿eh? Al menos pude poner mi propia media y una para Rudy y Velvet, que por cierto están bien.

Mamá no está muy bien. Es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente está como ausente, si sabes a lo que me refiero. Se altera por nada. Me siento mal por ella. No sé por qué aguanta las tonterías de papá.

A veces desearía poder hablar con ella sobre las cosas, ¿sabes? Algunos días… especialmente papá y yo. Pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo tanto miedo de que le diga lo que sea que diga. Simplemente no puedo arriesgarme. Lyle tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia y mamá se alteró y dijo que si quería ir, podía ir solo. No sé por qué quiere lastimarlo así. Lyle quería quedarse, pero papá no lo dejó. Así que ahora estoy atrapado aquí solo. He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan (tachadura) con sobrepeso que no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. ¡Está loco! Me ha advertido cien veces sobre contarle a alguien, especialmente a Lyle. ¿Soy un gran cobarde? No sé si lo lograré. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en eso.

De todos modos, espero que estés bien. ¿Cómo está tu nueva novia, Allison? Suena bastante genial. ¿Cuándo la conoceré? ¡Puedo ver por qué no quieres dejar Puerto Rico! ja ja. Escuché que estás jugando mucho al fútbol. Me encanta el fútbol. Lástima que tuve que dejar de jugar. ¿Cuántos toques puedes hacer? Me alegra ver que la escuela es fácil para ti. Aunque suena un poco demasiado fácil. ¿Estás aprendiendo? El próximo año es el año importante. Las transcripciones de 11º grado son lo que miran las universidades.

Estoy bien hasta ahora con la escuela. Mi tenis se interpone un poco, pero el próximo año es un año importante. Creo que si realmente me va bien en el tenis, mamá y papá se relajan un poco justo a tiempo para que empiece la universidad en Brown (tachadura) o Berkeley. De todos modos, estoy jugando genial. Nos gusta mucho nuestro nuevo entrenador Mark. ¡Le ganó a Lyle 6-0 en el primer set que jugaron! Fue tan malo que Lyle incluso tuvo que reírse.

