La fuerte confesión sexual de Nicole Kidman para “no tener más orgasmos”

La actriz australiana-estadounidense Nicole Kidman declaró, mediante una reciente entrevista, que estaba “tan excitada” mientras filmaba las escenas sexuales de su nuevo drama erótico “Babygirl” que tuvo que frenar temporalmente la producción.

Por: Clarín

En la película, Kidman hace el papel de una mujer llamada “Romy”. Este personaje, protagonista, es una poderosa empresaria que arriesga su carrera y su vida familiar para tener un apasionado romance con su joven pasante. El hombre en cuestión, “Samuel” en el filme, es interpretado por el actor británico Harris Dickinson.

Kidman dijo al diario The Sun que las escenas sexuales con Dickinson y Antonio Banderas ?el actor español interpreta a su esposo en “Babygirl”? a veces se volvían muy difíciles de manejar.

La estrella de Hollywood de 57 años, ganadora del premio Oscar y seis Globos de Oro, asumió el proyecto como un desafío para sí misma, pero el proceso le trajo momentos que simplemente fueron demasiado para ella.

“Hubo una enorme cantidad de intercambio, confianza y luego frustración (…) Fue agotador. Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: ‘Ya no quiero tener más orgasmos’; ‘No te acerques a mí, odio hacer esto’. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!”, aseveró en conversación con The Sun.

