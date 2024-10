Surfista sobrevivió a un terrible ataque de tiburón en Florida: ya tenía un pie entero en la boca del depredador

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un surfista que sobrevivió al ataque de un tiburón contó cómo volvió al mar sólo cinco días después y “persiguió un huracán “.

Charley Hajek, de 62 años, dice que ver 11 tiburones desde que le mordieron el pie no lo ha asustado y no se ha atrevido a subirse a su tabla de surf, y ni siquiera el huracán Milton lo disuadió cuando se dirigía al agua frente a New Smyrna Beach, Florida.

Conocido ahora como ‘Gnarly Charley’, dijo: “El sol estaba afuera y las olas eran intensas e hice lo que quería hacer”. Pero el desastre casi lo golpeó cuando regresaba del océano en su día número 148 consecutivo de surf, el 22 de septiembre. “Había mucha más espuma en la superficie del agua, así que no podía ver el fondo”, dijo.

“Me bajé de la tabla y caí justo sobre un tiburón. En cuanto lo pisé, los dos nos asustamos. Sentí una presión intensa que me apretaba el tobillo y el pie. Supe que era un tiburón. Todo mi pie estuvo en su boca durante un segundo, y luego me soltó. No se agitó ni se movió, solo me mordió y me soltó. Como una advertencia: no te metas conmigo”.

