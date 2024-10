Como si hubiera caído una bomba atómica: Así de destruidas están las escuelas en Falcón

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara el regreso a clases para el año escolar 2024-2025, las infraestructuras y personal han mostrado las fallas que no eran una preocupación durante las vacaciones, situación que han denunciado los representantes en el estado Falcón en, al menos, cuatro escuelas de diferentes municipios.

En la Escuela Primaria Nacional Isolina Gómez de Castro, ubicada en San José de Cocodite, municipio Falcón, estado Falcón, no hay personal obrero desde hace más de un año escolar, lo que imposibilita tener los espacios limpios durante el año.

Durante el año escolar anterior, los representantes se turnaban para limpiar el plantel, y este año inició de la misma manera, por lo que decidieron dejar de hacerlo y protestar para que el Ministerio de Educación contrate obreros.

La falta de personal de limpieza ha generado insalubridad en los baños y aulas de clases, por lo que representantes de la institución decidieron cerrar las puertas para exigir que contraten obreros para tal fin, ya que la situación es grave.

Flora Gómez explicó que los baños están en precarias condiciones. “No puede ser que no tengamos obreros, ya que el Gobierno no nos ha asignado ninguno, y supuestamente están en pantalla y si no hay pago, no hay obreros, y por ello es que hoy estamos protestando por el bien de los niños y los maestros”.

Otro representante dijo que están preocupados por que los niños no reciban clases, pero aún más les inquieta que se enfermen por falta de aseo en las áreas. “Nos preocupa que se vayan a enfermar por la contaminación que hay en los baños, ya que no hay obreros que limpien y no podemos obligar a los docentes a que lo hagan, porque no es su tarea. Ya nosotros hemos colaborado todo el año pasado y comenzando este también, por lo que queremos respuestas efectivas”.

Igualmente, los representantes manifestaron que mientras ellos sigan haciendo el trabajo de limpieza, las autoridades no van a hacer nada al respecto, y es por eso que tomaron la decisión de protestar.

Autoridades inertes

En la Escuela Primaria Nacional Olga López de Coronel en Capadare, municipio Acosta del estado Falcón, denunciaron la falta de docentes en la institución, y el pasado lunes 14 de octubre manifestaron en las afueras del colegio.

Marielis López, docente de preescolar, dijo que ya están cansados de esperar una respuesta por parte del Ministerio de Educación y del jefe de Educación en la jurisdicción, que aunque están al tanto de la situación, no han resuelto el problema.

Clases online por mejoras a las escuelas

Los habitantes de Punta Cardón, en el municipio Carirubana, también están viviendo cambios en este año escolar, ya que el liceo de la comunidad pasó a dar clases vía online, tal como lo hicieron durante la pandemia por Covid-19, debido a las condiciones de la institución y también porque está siendo reparada por el gobierno regional, acciones que iniciaron al comenzar el año escolar 2024-2025.

“No pudieron arreglar la escuela con tiempo, en vacaciones, tuvieron que esperar que empezaran las clases para meterle la mano. Todo lo hacen al revés. Ahora hay que estar buscando internet para hacer las tareas que mandan por WhatsApp, porque clases no están viendo. La educación no es igual”, dijo una representante que prefirió no identificarse.

Una educación agrietada

En Bariro, municipio Buchivacoa, no están muy alejados de esta realidad. Representantes contaron a lapatilla.com que la escuela se está cayendo, y aunque han ido a la gobernación de Falcón y a la Zona Educativa, hubo atención y promesas, pero no han dado respuestas.

“No estamos llevando los niños a la escuela porque se está cayendo. Es un peligro para sus vidas”, dijo una representante que prefirió no identificarse por temor a represarías.

La Escuela Primaria Nacional Alexis Delgado está en pésimas condiciones, hay grietas en las paredes, las mesas-sillas están dañadas, hay problemas en los techos y baños.

El plantel también necesita docentes, los salones son muy pequeños y hay aulas donde hay 28 alumnos, por lo que son muchos para un solo espacio. Asimismo, requiere profesores de educación física y cultura, pues no hay en la institución.

El Centro de Educación Inicial CEI Petra Romero está en mejores condiciones, aunque también necesita atención. “Los maestros y los representantes le hemos metido la mano. Se han pintado los salones que tenían 18 años sin pintarse, pero hay algunos que tienen grietas y es un peligro para los niños. Aquí no hay nada. Nos dijeron que los lleváramos así mientras construyen y, pues, no queremos; primero, no han enviado los materiales, y segundo, es un peligro”, dijo María Teresa Navarro, representante de la institución.

El 28 de septiembre se haría la inspección en las escuelas de Bariro, dijo el gobernador Víctor Clark en un programa radial en vivo, y aunque realizaron las inspecciones, no han dado respuestas de las necesidades de las escuelas y los niños no están yendo a clases por decisión de los representantes.