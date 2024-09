Polémica en Colombia tras la presentación de la marca de ropa de la hija de Petro en la COP16

Posteado en: Internacionales, Titulares

El anuncio de Andrea Petro, hija del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que presentará en la COP16 su “marca de ropa sostenible”, causó revuelo este viernes en el país después de que varios sectores políticos criticaran esta iniciativa cuestionando que se trata de un caso de trato de favor

“Feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16”, escribió Andrea Petro en su cuenta de X, donde posteriormente publicó una foto de algunas prendas especificando que están hechas de “100 % poliéster reciclado”.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali.

En redes sociales, la hija del presidente define su marca, llamada Bachué, como “una marca de ropa deportiva colombiana con el objetivo de proteger el planeta. Queremos impulsar un estilo de vida sostenible y saludable”.

Las críticas no se demoraron en llegar, y el congresista opositor Miguel Polo Polo cuestionó: “¿Esta mujer se apalanca en su papá presidente, y la influencia de su cargo para mostrar su marca de ropa en la COP16′ (…) Muy fácil hacer empresa cuando tu papá es el presidente… los petristas calladitos”.

“Los privilegios de ser la hija del presidente: Andrea Petro tiene un stand de 100 metros cuadrados en la COP16 para su negocio de ropa, mientras miles de emprendedores colombianos quedan excluidos. ¿El Gobierno del cambio?”, señaló el exministro uribista Fernando Londoño en su portal La hora de la verdad.

Andrea Petro también respondió algunos de los mensajes que cuestionaron su anuncio.

“A mí no me regalan nada” o “no me han dado, no me darán y no me interesa”, dijo en respuesta a un mensaje que aseguraba que su empresa es una marca “sostenible por el Estado colombiano con la plata de todos”.

Los medios de comunicación locales también se hicieron eco de la noticia de la segunda hija del mandatario colombiano, así como centenares de usuarios tanto en contra como a favor de exposición de esta marca en la COP16.

EFE