Las víctimas mortales del huracán Helene son ya tres, con dos fallecidos en Georgia (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cifra de víctimas mortales del huracán Helene, que llegó el jueves por la noche a Florida con vientos máximos de 225 km/h (140 mph), se elevó a tres con el fallecimiento de dos personas en el vecino estado de Georgia, informaron fuentes oficiales.

El canal televisivo CNN confirmó que, además de la muerte de una persona a la que se cayó encima un cartel en Florida, hay otros dos fallecidos en Alamo (Georgia).

En este caso fueron víctimas de un tornado registrado al paso de Helene, que avanza debilitado aunque todavía peligroso hacia el nor-noreste después de tocar tierra en la costa del noroeste de Florida.

El huracán, el quinto de esta temporada en el Atlántico, llegó a Estados Unidos desde el Golfo de México con una carga “extremadamente peligrosa” de vientos, lluvia y marejada ciclónica, que hace que sea potencialmente mortal, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló en una conferencia de prensa que los equipos de emergencia aún no saben el alcance del impacto debido a que es de noche en Florida.

“Todavía no estamos obteniendo una imagen completa“, subrayó.

“Cuando los floridanos amanezcan, nos despertaremos en un estado en el que es muy probable que haya habido más pérdidas de vidas y, sin duda, habrá daños en propiedades”, subrayó.

Sin embargo, las fotografías tomadas incluso antes de que Helene tocase tierra muestran carreteras inundadas, árboles y postes de electricidad caídos y casas con destrozos en techos y paredes.

De acuerdo con el portal poweroutage.us hay más de 1,5 millones de usuarios sin energía eléctrica en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Según el NHC, Helene se está debilitando a medida que avanza rápidamente hacia el norte-noreste y se encuentra ya cerca de Valdosta, en Georgia. Sus vientos máximos sostenidos son ahora de 90 millas por hora (145 km por hora).

En su más reciente boletín, publicado a las 2 horas locales del viernes (06:00 GMT)), el NHC dijo que Helene se mueve hacia el norte-noreste a cerca de 26 mph (42 km/h) y que espera que su centro pase sobre el centro y norte de Georgia a lo largo de la mañana (hora local).

Después de eso, se espera que Helene gire hacia el noroeste y disminuya su velocidad sobre el valle de Tennessee. EFE

The eyewall of category 4 Hurricane #Helene now entering Perry, Florida. Chris Bruin on The Weather Channel taking a beating. pic.twitter.com/qSxwCXWWJU

— Collin Gross (@CollinGrossWx) September 27, 2024