Día mundial del Alzheimer: quién fue el médico que descubrió dicha enfermedad neurodegenerativa

Salud

Aloysius “Alois” Alzheimer fue un psiquiatra, neurólogo e histopatólogo alemán que descubrió en 1901 el mal al que le dió su apellido: la enfermedad de Alzheimer. La palabra Alzheimer quizás haya suplantado a la demencia o a la antigua arterioesclerosis, ya que hace años se consideraban a los deterioros cognitivos progresivos como de origen vascular.

Por Infobae

Nacido el 14 de junio de 1864 en Baviera, Alzheimer inició sus estudios de Medicina en la Universidad Friedrich Wilhelm en Berlín en el año 1883, graduándose finalmente en la Universidad de Wurzburgo en 1887.

El 25 de noviembre de 1901, el doctor Alzheimer tomó contacto con una paciente que lo haría posteriormente famoso y que llamó su atención de manera particular dada su sintomatología, pero en particular por su edad.

Esta paciente del asilo de Frankfurt se llamaba Auguste Deter, una mujer de 51 años que presentaba una sintomatología única en comparación con los casos normales de demencia. Presentaba confusión progresiva, trastornos del sueño y especialmente una intensa pérdida de memoria.

Alzheimer quedó fascinado con este caso clínico ya que la paciente no era tan mayor y no presentaba arteriosclerosis, ya que no se encontraron signos de estructura vascular. Además, sus síntomas se desarrollaron progresivamente, lo que excluyó el caso de un cerebro arteriosclerótico.

La paciente Auguste Deter

Alzheimer relató lo siguiente sobre esta paciente: “Su memoria está gravemente deteriorada. Si se le muestran objetos, los nombra correctamente, pero casi inmediatamente después lo olvida todo. Al leer una prueba, salta de una línea a otra o lee deletreando las palabras individualmente, o las hace sin sentido a través de su pronunciación. Al escribir, repite sílabas separadas muchas veces, omite otras y rápidamente se descompone por completo. Al hablar, usa palabras de relleno y algunas expresiones parafraseadas (“vertedor de leche” en lugar de taza); a veces es obvio que no puede continuar. Claramente, no entiende ciertas preguntas. No recuerda el uso de algunos objetos”.

El relato de la entrevista fue publicado y luego repetido en diversas publicaciones y es de sumo interés porque muestra el proceso de la anamnesis que realizó Alzheimer en esa paciente que presentaba ese cuadro aún no diagnosticado. En los archivos del Hospital psiquiátrico de Frankfurt figura el relato de la anamnesis:

– ¿Cuál es su nombre de pila?

– Auguste.

– ¿Apellido?

– Auguste (Debió haber respondido Deter)

– ¿Quién es su esposo?

Auguste Deter vacila, y a continuación responde:

