El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de septiembre de 2024

Aries

Cometes varios errores, algunos demasiados seguidos para tu gusto y te reprochas tus malas decisiones. Pero como ya paso y no puedes cambiar el pasado, sólo te queda aceptar tu responsabilidad y manejar las consecuencias lo mejor posible. A lo largo de los últimos meses has recibido consejos valiosos y los has ignorado. A partir de ahora escuchamos y acepta ayuda.

Tauro

Encuentros con personas que podrían convertirse en la clave para que arranquen más rápido tus proyectos. Déjate guiar por tu intuición y diferencia quién es quien, más allá de las máscaras sociales. Si bien es cierto que no puedes confiar completamente en nadie, si puedes manejarlos.

Géminis

Sé prudente. Así lo pienses, no lo digas en voz alta y mucho menos lo hagas si puedes lastimar a otros. No es lo que quieras decir, es como, a quien y en que momento lo digas. Está bien que quieras ser sincero, pero no puedes serlo a pesar de lo devastadoras que pueden ser las consecuencias. Recuerda el dicho que reza: calladito me veo más bonito.

Cáncer

A pesar de las múltiples ocupaciones que tienes día a día, aún puedes tomarte un tiempo y compartir con quienes amas, o por lo menos hazlo en las noches. Momentos especiales, lleno de sentimientos y palabras que reconfortan el alma y te hacen sentir que vas por buen camino. Entrégate, deja de lado el celular y disfruta completamente.

Leo

No seas tan exigente, agradece toda ayuda extra y más si es desinteresada. Puede que no sea lo que esperabas, pero igual te permite salir bien parado de la situación. Ya más adelante, si se presenta una experiencia similar sabrás que hacer. Por ahora ponle punto final a ese capítulo.

Virgo

Últimamente pierdes la paciencia y explotas con facilidad. Quienes te rodean, ya sea a nivel laboral o personal no merecen que te desquites con ellos. Nadie tiene la culpa de tus frustraciones o limitaciones. Asume tus problemas y haz lo que tengas que hacer, pero sin arrastrar a nadie.

Libra

A veces no te atreves a dar el siguiente paso por miedo a encontrar puertas cerradas, precipicios sin fondo o simplemente por temor a qué no suceda nada. A pesar de lo decidido que estás, te falta un poco de motivación y otro tanto de disciplina. Lograr un equilibrio no suceda de la noche a la mañana, depende de un trabajo continuo, pero sobre todo de la voluntad que imprimas.

Escorpio

Es un día para animarse, tanto a nivel emocional como a la toma de decisiones. Haz permitido que todo siga su curso, sin intervenir o por lo menos no lo haz hecho lo suficiente y tú no eres así. Tu actitud va contra tu naturaleza y como consecuencia te sientes intranquilo y frustrado. Estás a tiempo para cambiar el rumbo de los acontecimientos, anímate.

Sagitario

A pesar de lo expresivo que sueles ser, hoy te cuesta hacer que entiendan el mensaje. Hablas para adelante y para atrás y al final no concretas nada. Puede que en realidad no quieras revelar mucho, pero no hay forma de evadirlo. Si quieres que no surjan malos entendidos, no herir susceptibilidades o que empeore el problema debes ser claro y conciso.

Capricornio

Estás tan abstraído en ti mismo que te pierdes lo que sucede allá afuera. Te haz escondido en tu mundo interno y dejado de vivir lo que tienes que vivir. Una cosa es que te protejas y una que lo hagas en exceso. Sal, intégrate, pero sobre todo, intégrate. A partir de hoy tienes y debes ser un equilibrio entre protagonista y observador.

Acuario

Todo parece ir más rápido, y de pronto, sin esperarlo, aquello que has pospuesto durante días o quizá semanas está a la vuelta de la esquina. Es un buen momento para entrar en acción y materializar nuestros sueños. ¿Para que esperar? Tienes las herramientas en las manos y todo el apoyo que necesitas. No esperes que las cosas sucedan, haz que sucedan.

Piscis

El exceso de confianza en lo que puedes lograr puede hacer que arriesgues más de la cuenta. Hoy desde que te levantas sueñas y te proyectas a un futuro que crees que está más cercano de lo que está. No es que no puedas llegar a el, es que debes transitar con coherencia y con decisiones acertadas. Por ahora, nada de contar los pollos antes de nacer.