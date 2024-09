El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de septiembre de 2024

Posteado en: Actualidad

Aries

Desde hace días creaste un plan definido de lo que harás este fin de semana y no quieres hacer cambios. Estás entusiasmado y das todo de ti para liberarte de las cargas acumuladas durante la semana y es justo lo que harás. Entrégate al momento, pero sobre todo, deja el celular y las redes sociales de lado.

Tauro

Hay compromisos que son ineludibles y este sábado no puedes evadir ninguno. Tu familia es tu pilar y necesitas estar con ellos, intercambiar opiniones y compartir momentos, que si bien no son inolvidables, marcarán lo que sucederá las próximas semanas.

Géminis

No hay nada mal dicho, sino mal interpretado. Las palabras juegan un papel determinante hoy. Debes cuidar lo que dices y como lo dices y asumir que toda acción genera una reacción y tiene consecuencias. ¿Como quieres impactar la vida de otros? ¿De forma positiva o negativa? Es tu elección.

Cáncer

Hoy puedes distraerte y hacer lo que desees. Es tu derecho, y por más que en tu vida existan otras personas, puedes negociar para que todos estén felices. La vida hay que vivirla y disfrutarla, no sólo sobrevivirla. Has madurado y se nota, por lo que de ahora en adelante estás dispuesta a trabajar en tu felicidad y eso implica hacer lo que quieras hacer y no lo que tengas que hacer.

Leo

Pisas tierra firme y estás seguro de ti mismo. Estás consciente de que eres dueño de tu vida y de que puedes crear el futuro que quieres vivir, que es tu responsabilidad y de nadie más. Tomas decisiones, basadas en un plan, con un objetivo final, porque por ahora, solo dejas un pequeño margen al azar. Te anticipas a los resultados y se abren puertas, que estamos seguras, serán tal cual esperabas.

Virgo

Hoy decides que la mejor opción es no luchar contra la corriente, y te adaptas a los demás. No tienes nada especial que hacer y puedes seguir un plan trazado por otros. Abres los brazos a lo que venga con entusiasmo, con alegría y dispuesto a recibir el amor que te mereces.

Libra

Eres un imán que atrae todo lo que se propone. No necesitas pedirlo, porque hoy las palabras sobran. Estás tan conectado con quienes amas, que tan solo basta un intercambio de miradas para que cada uno capte que quiere o que siente el otro.

Escorpio

Hay días, como hoy, que es mejor callar. Aplica aquello de: todo lo que digas será usado en tu contra. O aquello de: eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. O tal vez: calladito me veo más bonito. Sea como sea, no quiere decir que no te expreses, pero hazlo solo si estás seguro de que las consecuencias serán a tu favor. De lo contrario, ni te preocupes, porque no vale la pena.

Sagitario

El pasado regresa sin dolor y al fin te sientes liberado. Estás desconectado de lo que sucedió, porque durante mucho tiempo has trabajado en ti y ya no permites que nada ni nadie te afecte. Perdonas, pero sin olvidar, porque estás consciente de que quien olvida no aprendió y repite las experiencias, y eso, es algo que no quieres para ti.creciste internamente y ahora puedes seguir adelante con más fuerza.

Capricornio

Estás como pez en el agua. Eres el centro de atención y te encanta ese papel de protagonismo. Invitaciones es lo que te sobra. Todos quieren tu presencia en sus vidas y no dudan en incluirte en sus planes, pero como no puedes cumplir con todos, deberás elegir que te provoca hacer hoy.

Acuario

El dinero ha sido una preocupación los últimos días, pero ahora, que tu economía fluye un poco más, puedes relajarte y darte uno que otro lujo. No te excedas, ni despilfarres, porque tú enfoque debe ser ahorrar, pero como el que tiene, puede, no te prives de lo que quieras.

Piscis

Te debates entre sentimientos contradictorios. Tu mente es un caos y es que a veces, piensas demasiado. Si bien es cierto que hacerlo es parte de tu signo, aunque sea por hoy relájate y pon la mente en blanco. Es fin de semana y te mereces descansar.