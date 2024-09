“Una palabra mía no va a resolver los problemas”, dijo Oscar D’ León sobre la situación en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Recientemente, el cantante venezolanofue entrevistado eny al ser cuestionado sobre su postura ante los venezolanos que no pueden regresar a su país tras ser exiliados por el gobierno chavista, el artista respondió tajantemente que no tocará ese tema.El Sonero del Mundo contestó que al no poder resolver eso prefiere no hablar acerca de la situación política en el país. Por su parte, la presentadoracuestionó al cantante sobre lo que espera que suceda el próximo 10 de enero ante la juramentación del presidente electo en Venezuela, “Yo no puedo decir nada de eso, yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa para uno y para otro con mi música. Fíjate que yo voy a mis espectáculos y los lleno todos, entonces con una sola palabra que yo diga a favor de alguien se me van a ir todos al cipote y me van a dejar mis espectáculos vacíos”. Ante la insistencia de la conductora los ánimos en el estudio del programa se caldearon ynegó hablar de la situación política y aseguró que esta lo estaba incitando a hablar mal o bien de algún partido.