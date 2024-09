¿Conservó un mechón? El peluquero de Lady Di desvela sus recuerdos de la princesa 27 años después

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En la década de los ochenta, la princesa Diana de Gales, convertida ya en un icono de estilo, tenía acostumbrado al público a una media melena rubia. Pero un día, concretamente el día de la apertura del Parlamento británico de 1984, decidió innovar con un sofisticado moño. Error. Según desveló el biógrafo real Andrew Morton en un documental de 2002, la reina Isabel II se enfadó mucho cuando su nuera hizo su aparición: Lady Di y su nuevo peinado le habían quitado el protagonismo. Richard Dalton, peluquero de confianza de la difunta Diana durante una década y autor de aquel peinado, ha desempolvado por primera vez los recuerdos de aquel día. “El nuevo y glamuroso peinado de Diana apareció en todas las portadas del día siguiente, eclipsando por completo la solemnidad de la ocasión. La princesa aprendió la lección y juró que su cabello nunca más sería el centro de atención y distraería a la gente del trabajo de la realeza”, asegura Dalton, que hasta ahora nunca había hablado de su relación con la princesa. “A partir de ese momento, solo le corté el pelo un cuarto de pulgada como máximo. Como era corto, podía tenerla lista en 15 minutos”, cuenta el peluquero, cuyas declaraciones forman parte del libro It’s All About The Hair: My Decade With Diana [Se trata del cabello: mi década con Diana], escrito por Renae Plant, una de las principales coleccionistas de recuerdos de la princesa.

Por: El País

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

“Nunca he hablado públicamente, pero Diana murió hace 27 años y yo era parte de su historia”, se excusa Dalton. De su peinado, dice que era “sencillo y favorecedor”. A ella la describe como “hilarantemente divertida, increíblemente glamurosa e incluso más hermosa en la vida real de lo que muestran sus fotografías”. Cuando Diana vivía en el palacio de Kensington, Dalton la peinaba la mayoría de días a las ocho de la mañana. La acompañó en todas las giras reales entre 1983 y 1991, y ayudó a crear algunos de sus looks más icónicos, como los apodados Dynasty Di, The Elvis o The Vera Lynn. “Quiero compartir mis historias para preservar su legado”, anticipa.

Estas historias incluyen a la princesa Diana atándose una majestuosa diadema de esmeraldas con un elástico para bragas o a él lavándole la cabeza en el fregadero de su cocina ?”siempre bromeo con que podría haber vendido ese fregadero de acero inoxidable por una fortuna”?. Pero Dalton también fue testigo de detalles menos amables de la vida privada de Lady Di. “Mi maldito marido ha vuelto a desaparecer”, le contaba a su peluquero, “hecha pedazos”, mientras el entonces príncipe Carlos reavivaba su romance con Camila. “Diana estaba perdidamente enamorada de su marido. La veía día tras día. El amor que sentía por Carlos era genuino. Si Camila se hubiera mantenido alejada después de la boda, las cosas podrían haber sido muy diferentes”, opina.

Puedes leer la nota completa en El País