Enrique Márquez presentó recurso de recusación contra presidenta de la Sala Electoral del TSJ (VIDEO)

El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez presentó este martes 20 de agosto una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Márquez argumentó su solicitud contra la presidenta del TSJ sus “vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comprometen su imparcialidad en los casos que se están manejando dentro del tribunal”.

En este sentido recalcó “hay suficientes elementos de pruebas para decir que no puede participar en esta causa”.

Asimismo, detalló que en su visita a la Sala Electoral también consignó “también hemos argumentado una serie de denuncias que abonan alrededor de esta recusación que tienen que ver con el mal manejo del proceso, con la falta de idoneidad que ha presentado la presidenta de la Sala Electoral. Hemos presentado 7 denuncias que vienen a complementar. Estas 7 denuncias las hemos venido mencionando y el día de hoy las hacemos oficiales de nuevo. Primero: no hemos tenido acceso al expediente. (…) Segundo: no he recibido constancia escrita de la recepción de los 3 documentos que hemos consignado en esta causa. (…) Tampoco hemos recibido respuesta acerca de nuestras acusaciones, que han sido diversas, profundas y preocupadas. (…) Tenemos otra denuncia, asociada a la imposibilidad que tuvimos de presentar testigos en las experticias que se están desarrollando. La LOPRE garantiza la presencia de testigos de los candidatos y partidos en este tipo de actuaciones”.

Además, agregó “pues sencillamente no hemos tenido esa posibilidad. Una cuarta denuncia tiene que ver con la imposibilidad de presentar expertos. Si es una experticia judicial, que se constituye como prueba, las partes tienen derecho a presentar expertos que puedan estar ahí. Es más, los expertos deben ser convocados por la propia sala, por el propio juez. Cosa que no ha hecho, nosotros hemos insistido en la presencia de esto y sin embargo nuestras peticiones han sido olvidadas”.

Márquez expresó “otra denuncia que hemos hecho tiene que ver con el proceso mismo que se está llevando. En la ley del TSJ aparece un procedimiento para el desarrollo de un procedimiento contencioso electoral. Pues ese procedimiento no se parece en nada a lo que estamos viendo y podemos decir que la sala ha inventado un procedimiento que no conocemos. No sabemos qué viene ahora”.