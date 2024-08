Hasta Maluma fue víctima de la delincuencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante colombiano Maluma informó a sus seguidores que fue víctima de un hurto en Medellín, en un descuido mientras visitaba la ExpoInternacional Equina Feria de las Flores en la ciudad colombiana.

Por: Evtv Miami

“A la salida del criadero me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular, iba a armar un escándalo, pero me arrepentí y ya lo que fue, fue. El problema es que no ha podido recuperar mi I Cloud porque las contraseñas todas están trocadas, me tocó empezar de cero, estoy sin celular”, explicó el cantante en sus historias de Instagram

El cantante exhortó a los ladrones a no seguir robando, los llamó a reflexionar, a que se inspiraran, que hicieran música o algo que los hiciera felices, menos robar.

