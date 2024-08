Maduro acusó de “fascismo” a los directivos chinos de TikTok por suspenderle un “live” (video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro acusó este lunes a los directivos chinos de la red social TikTok de tener “una alianza con el fascismo” por suspenderle una transmisión en vivo en su cuenta oficial.

“La cortaron ustedes, TikTok, ustedes. Son unos inmorales, me vienen a censurar para que no se vea la verdad, para que el mundo no sepa la verdad. Le tienen miedo a los lives, a las transmisiones en vivo”, comentó Maduro desde la Casa Amarilla, en el centro de Caracas.

“A mí no me van a callar, no van a callar a Venezuela, bandidos de TikTok, inmorales dueños de TikTok. Algún día la humanidad le pasará la cuenta completica a ustedes”, añadió.

Por si fuera poco, Maduro instó a “identificar con nombre y apellido a los dueños. Quiero saber la cara, quién es el presidente, quién es el dueño, porque lo voy a denunciar públicamente”.

Según el vocero chavista, “ellos se esconden detrás del anonimato y les hacen daño a los países”. Por ello, llamó a tomar medidas contra TikTok a través de cambios en la legislación venezolana.

TikTok es una filial de la empresa china ByteDance. Su dueño y fundador es Zhang Yiming, quien tuvo un pasado en Microsoft.

Lejos de las acusaciones sin fundamento de Maduro, Yiming cuenta, como todos los magnates de su país, con un historial estrecho con el Partido Comunista Chino, al cual le prometió en 2015 que “profundizaría aún más la cooperación” política con su ideología luego de que la Administración Nacional de Radio y Televisión le cerrara su primera aplicación.

Es decir que, desde entonces, TikTok opera según los dictámenes de Xi Jinping, quien es aliado geopolítico de Maduro.

Además, Yiming tiene un expediente abierto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, institución que lo considera desde el 2020 como un portavoz del Partido Comunista Chino.