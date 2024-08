¿Nocaut? Elon Musk dejó en evidencia a Nicolás Maduro sin soltar un “guantazo”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En medio de la controversia internacional, Nicolás Maduro, quien fue proclamado presidente de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de acusaciones de fraude electoral, ha encontrado un nuevo adversario en el magnate tecnológico Elon Musk. A través de la red social X, propiedad de Musk, ambos han intercambiado críticas y acusaciones, lo que ha generado un intenso debate en las redes sociales y los medios de comunicación.

Por: Semana

La tensión aumentó cuando Maduro acusó públicamente a Musk de estar detrás de un supuesto ataque informático al sistema del CNE. Durante un discurso televisado, Maduro afirmó que “el poder electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría [rusa y china] porque los ataques —estoy seguro— dirigidos por el poder de Elon Musk”.

Según el presidente venezolano, estos ciberataques habrían creado “severos daños en el sistema de comunicación” del órgano electoral, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar sus acusaciones.

La respuesta de Musk no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, el empresario hizo una declaración contundente: “Es evidente que Maduro se está drogando con su gran suministro de drogas. Como recordatorio, este es su póster real de recompensa de la DEA”.

Maduro is clearly getting high on his own very large supply of drugs.

As a reminder, this is his actual, real DEA reward poster: pic.twitter.com/8HSnlOjwBY

— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2024