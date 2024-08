Exdiputado español reveló detalles de su deportación de Venezuela (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El exdiputado español Víctor González fue deportado de Venezuela a pocas horas de la elección presidencial del pasado 28 de julio.

“Fui al hotel, estuve una noche, a la mañana siguiente me recogían a las 9.30am y lo que apareció fue la policía a las 10 de la mañana” detalló González, asimismo agregó que lo llevaron a la habitación, habían tres señores, uno el responsable del comando y dos acompañantes que iban uniformados y cuatro señores de civil, me dijeron “haga usted las maletas y me pidieron el pasaporte”.

González enfatizó que le decían que “no estaba detenido pero que hiciera las maletas”, asimismo, me señalaron “se viene con nosotros, me llevaron a un sótano en el aeropuerto, una celda del Sebin”.

“Me pidieron los datos de mi télefono, les dije que no les daba las claves de acceso y me dijeron que me iban a reventar, taparon una cámara que había, me dijeron que me sacara la ropa” detalló el español.

Además, reveló que lo interrogaron por siete horas y le advirtieron que “la gente que entraba ahí no salía”.

“No me dieron ninguna explicación, no dejaron al cónsul español verme”, enfatizó.

