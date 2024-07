“Hay muchos que no pueden votar y eso es lamentable”, aseveró venezolano en Perú (Video)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales, Presidenciales

Un ciudadano peruano nacionalizado venezolano lamentó este domingo que muchos connacionales no hayan podido ejercer su derecho al voto, durante la elección presidencial en el país andino.

A través de un video compartido por VPItv en su cuenta de X, el hombre estuvo triste de que su esposa e hija no pudieran votar por las trabas que impuso el chavismo. Además, indicó que participó porque quiere ver una Venezuela libre en la que todos se reencuentren con sus familias

“Me siento muy feliz, muy emocionado de que he logrado hacer mi derecho al voto. Un poquito entristecido, mi esposa y mi hija no han podido hacer eso, porque el gobierno puso muchas trabas para que los verdaderamente venezolanos no puedan votar. Me siento orgulloso porque soy peruano nacido, pero venezolano nacionalizado con mucho orgullo”, comentó.

“He ejercido mi derecho para una Venezuela libre, para una que todos anhelamos que está ahí y reencontrarnos con nuestras familias”, agregó.

De igual manera, espera que Nicolás Maduro sea consciente al aceptar los resultados y de un paso atrás.

“Dios quiera y podamos gritar libertad, que todo el mundo amanezca con un nuevo presidente. Esto ya se pasó, siempre le pido a Dios que no haya más derramamiento de sangre y que ese señor (Maduro) sea consciente al decir que perdió y de paso atrás para que otro esté adelante mandando una cosa buena en Venezuela”, expresó.

Asimismo, mostró su tristeza de que muchos venezolanos en Perú no hayan podido ejercer su derecho al voto en estos comicios.

“Me entristezco porque a pesar de ser venezolano y he ejercido mi voto, hay muchos compatriotas acá que no pueden votar y eso es muy lamentable, pero me llevo una experiencia grande. He llorado porque me siento emocionado”, concluyó.