La eXtraordinaria respuesta de María Corina Machado a Elon Musk

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió este sábado 27 de julio a Elon Musk, quien le brindó apoyo a ella y a los venezolanos en los comicios que se desarrollarán en menos de 24 horas.

lapatilla.com

“Elon Musk, los venezolanos estamos logrando cosas eXtraordinarias”, dijo la dirigente política en su cuenta en X.

Añadió que los venezolanos estamos decididos a vivir con dignidad y prosperidad y a traer a nuestras familias de regreso a casa.

“El mañana trae un nuevo comienzo; ¡Venezuela será libre!”, puntualizó

@ElonMusk, Venezuelans are achieving eXtraordinary things.

We are determined to live in dignity and prosperity, and to bring our families back home.

Tomorrow brings a new beginning; Venezuela will be free! https://t.co/WA7sxXzQMv

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 27, 2024