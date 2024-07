Angel Alberto Bellorin: ¿En verdad despertó el pueblo venzolano?

Posteado en: Opinión

Sobran los titulares de prensa que afirman sobre un despertar del pueblo venezolano y en forma automática mi imaginación me traslada a una película de 1990 donde Robin William como médico neurólogo y Robert de Niro como enfermo catatonico, nos muestran una trama de la cura temporal del enfermo que despierta a la vida casualmente 25 años después de entrar en ese estado catatónico.

Ese despertar de Leonardo interpretado por De Niro fue muy breve y al poco tiempo vuelve a quedar muerto en vida.

Esa película la conocí y disfruté con el título de “Despertares ” y cualquier parecido con el despertar del pueblo espero que solo sea cuestión de mi imaginación.

El problema de relación entre poder y pueblo incluyendo el poder de ese pueblo convertido en masas ha sido objeto de estudio desde el inicio de la historia.

En 1553, el francés Etienne de la Boetie, en su famoso discurso “De la Servidumbre Voluntaria”, expresó que la tendencia natural de los pueblos es desconfiar de quien lo ama y confiar en quien lo engaña:

“Esos pueblos que se dejan atraer con tanta facilidad y llevar a la servidumbre por un simple halago, o una pequeña golosina”

A lo largo de esta odisea del “pueblo” para tratar de desalojar de Miraflores mediante votos a esos indeseables inquilinos que hace 25 años ese mismo “pueblo” le entregó llaves y llevó en hombros para que mandara con poder absoluto, se debe resaltar que la verdadera “batalla civil” se ha centrado en tratar de mostrar que candidato llena mas calles con sus partidarios para calcular las almas por metro cuadrado y así con fotos y videos verdaderos o truncados, tratar de demostrar al mundo el poder de convocatoria que va a justificar los votos reales o ficticios de este 28 de Julio.del 2024.

En verdad no sabemos cuántos partidarios verdaderamente despiertos y cuántos zombies catatónicos están integrando esas aglomeraciones que van a llenar calles. Allí están fotos y videos y el orgullo generalizado de afirmar haber hecho algo por Venezuela

No viene al caso insistir en esa realidad actual Venezolana de como el gobierno obliga a todo aquel que está en su nomina, en contra de su frágil voluntad y en descarado chantaje, a ser llevado como borregos a diversas ciudades para las concentraciones que le ordenen. Es necesario reconocer que muchos lo hacen en forma voluntaria por que creen que es correcto y sin pudor señalan a los que piensan diferente.

Con múltiples acciones totalmente válidas desde su moralidad del poder corrupto, tratan de hacer bulto en la calle de turno para luego transformar eso en la cantidad de votos que quieran.

Sabemos que en verdad pueden hacerlo y esa es nuestra dolorosa realidad que no creo importe mucho al mundo ni se soluciona con deseos de micrófono.

Con 25 años de poder político real y un pueblo dormido, alienado y soñando fantasias, los malandros se afianzaron en ese poder con ferreos controles institucionales sobre las necesidades básicas de todo aquel que cobra por el gobierno y algunos más .

Son muchas leyes impuestas para aferrarse al poder y controlar hasta el aire que debemos respirar.

En estos casos, la obediencia de esos venezolanos entre la espada y la pared no puede ser objeto del repudio cuando el que paga tiene el control de las necesidades del que debe escoger que hacer . La sociedad permitió que ese control llegara a estos extremos

Ese tipo de obediencia es parte del verdadero problema. Se convirtió en un activo político que viene incluído en cualquier cargo de poder; una tara social que no ha convenido tratar de corregir, un vicio que personalmente conozco muy bien y que como un virus letal se expandió desde el ámbito militar a todas las instituciones del gobierno en todos sus niveles, haciendo una purulenta metástasis.

Más allá de lo que pueda ocurrir después del 28 de Julio del 2024 dejo constancia previa a esa fecha que a mi parecer, todo este espectáculo observado como campaña electoral finalizado ayer 25 de Julio con la llamada toma de Caracas, es la más clara señal de nuestro atraso y gran fracaso como sociedad.

Me refiero a la movilización de masas con diferentes mitos, esperanzas e intereses, personas voluntarias o arreadas, para mi todo un triste y patético espectáculo que demuestra nuestro fracaso como nación y nuestro muy bajo nivel de desarrollo político y social.

Es posible que muchos me respondan sobre otras alternativas realmente inexistentes y les daré la razón. Sin embargo eso de llenar calles para demostrar respaldo es lamentable, mas aun cuando los candidatos son impuestos “sin aviso ni protesto”.pero rápidamente debemos vestirlos como héroes.

En 1930 José Ortega y Gasset en su obra “La Rebelión de las Masas” expresó ideas que merecen ser revisadas. Está es una de mucho valor social.. Cito

“La rebelión de las masas puede, en efecto, ser tránsito a una nueva y sin par organización de la humanidad, pero también puede ser una catástrofe en el destino humano. No hay razón para negar la realidad del progreso; pero es preciso corregir la noción que cree seguro este progreso. Más congruente con los hechos es pensar que no hay ningún progreso seguro, ninguna evolución sin la amenaza de involución y retroceso”

Esa misma cita la utilicé en un ensayo que escribí al referirme al fenómeno Chávez y su toma del poder en 1999. Al tiempo y luego de pasar al retiro en mi situación militar, lo publique con el nombre de “El mito de las mayorias’.

Nunca en mi vida me he sentido cómodo con multitudes, sus intereses y consignas. Desde que prefirieron a Barrabás ante que a Cristo tengo mis reservas

Hoy 25 años después me atrevo a citarlo nuevamente y concluir que la involución y el retroceso triunfó en aquel momento y no es necesario entrar en detalles para describir hasta donde llegó y cuál es la magnitud del daño causado que va a ser fundamental en lo que suceda el Domingo 28 de Julio del 2024 en está muy irregular y extemporánea eleccion presidencial.

Ahora bien, creer que llenar calles con cantos de esperanza va a desalojar a las mafias en el poder, es para mi expresar lo que significa toda esperanza, solo un asunto de fé.

El 28 de Julio hay que tener fé en que las disminuidas masas chavistas ( ahora despiertas? ) al momento de estar frente a las tramposas máquinas, voten contra maduro.

Hay que tener fe que la diferencia de un hipotético 80 vs 20 a favor de Edmundo haga recular al gobierno en la cantidad de votos fantasmas que tienen listos para ingresar a favor de maduro.

Es demasiada larga la lista del rosario de fe que debemos considerar y prefiero dejar a la imaginación del lector sin olvidar mencionar la fe en que militares y policias no usen sus armas contra el pueblo que se atreva a protestar el inminente fraude..¡ Te lo pedimos señor…!

Es costumbre generalizada en políticos y supuestos intelectuales que se dicen demócratas, ser complacientes, en sus diagnósticos sociales, culpar al ciego y no atreverse con el que le da el garrote.

Una señal de un pueblo despierto será nunca más dar poder a indeseables con discursos complacientes.

Pocos autores de renombre en ciencias políticas, se arriesgan a acusar la responsabilidad en los males de sus naciones a esas mayorías circunstanciales que seducidas por lideres carismáticos le dan poder a quien no deben.

Sobre esto debo compartir lo expresado por el italiano Umberto Eco en un artículo denominado “El enemigo de la prensa” publicado en el New York Times, del 24 de Julio del 2009, donde, en clara referencia a la situación política de su pais en ese momento, escribió lo siguiente. Cito:

“La historia (me gustaría decir desde Catalina en adelante) está llena de hombres atrevidos y carismáticos, con escaso sentido del Estado y altísimo sentido de sus propios intereses, que han deseado instaurar un poder personal, desbancando parlamentos, magistraturas y constituciones, distribuyendo favores a los propios cortesanos, identificando el placer personal con el interés de la comunidad. No siempre estos hombres han conquistado el poder al que aspiraban porque la sociedad no se lo ha permitido. Cuando la sociedad se lo ha permitido, ¿Por qué tomársela con estos hombres y no con la sociedad que le ha dado carta blanca ”

El verdadero despertar de un pueblo se demostrará cuando sea capaz de elegir a sus mejores representantes y no a los que reparten golosinas. A mi me suena a quimera.

No tengo idea lo que pasará en Venezuela después del Domingo 28 de Julio del 2024 y no tengo mas alternativa que salir a votar contra esa maldición que el pueblo permitió que hace 25 años llegara al poder.

No voté por Chávez ni por Maduro y a pesar de estar en Venezuela, mi repudio a este último está bien documentado.

Sin importar que resultará con ese señor sobrevenido como única opción de fe, creo que Venezuela tocó fondo y solo hay dos alternativas; quedarse en ese fondo o buscar algo de impulso para tratar de subir.

Eso es también cuestion de fe y no me queda más que tenerla para no perder mi voto

Caracas 26 de Julio del 2024.

Coronel Angel Alberto Bellorin.