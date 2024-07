Conmovedor regreso de Céline Dion: bajo la Torre Eiffel en la ceremonia inaugural de París 2024 (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”, prometió Céline Dion con la voz entrecortada en el tráiler del documental que acaba de lanzar y que muestra una de las etapas más críticas de su vida. Y parece pelear por cumplir su juramento. Es que, desde que en 2022 fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPR), que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, la artista debió alejarse de los escenarios y concentrarse en un exhaustivo tratamiento para mejorar su calidad de vida. A pesar de ello, nunca bajó los brazos.

Por Infobae

Prueba de eso es que este viernes y pese a las dificultades, se animó a participar de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. La icónica intérprete que inmortalizó temas como “My Heart Will Go On” y “Power of Love” volvió a cantar, al menos por unos minutos.

Video: X / @celinedionlcon

No es la primera vez que Dion participa en un evento de esta magnitud. En 1996, la cantante inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta interpretando “The Power of the Dream” ante una audiencia televisiva de 3,500 millones de personas en todo el mundo. Esta vez la expectativa se centra en torno a su regreso, ya que su último concierto se remonta a marzo de 2020 en la ciudad de Newark, en Estados Unidos, cuando su gira mundial “Courage World Tour” se vio interrumpida por la pandemia, primero; y luego, por sus asuntos de salud.

“No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo… ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”, dijo entonces en un comunicado.

