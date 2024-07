Roberto Enríquez: Si las maquinarias se aferran a negarse al cambio, el pueblo les pasa por encima a punta de voto

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Roberto Enríquez, Miembro de la Plataforma Unitaria, aseguró que la población puede tener tranquilidad al momento de ejercer el derecho al sufragio porque tendrán personas en todo el país dispuestas a defender el voto. Enríquez manifestó que tras ganar las elecciones presidenciales la PUD no va a continuar con las agresiones recibidas y van a tratar con respecto al partido PSUV, así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

Cuéntame, ¿qué hay en el momento?

Un gran ambiente de cambio. Yo creo que hay un espíritu de mucha fe en el cambio, ese “Mano, tengo fe” de la Vinotinto, se metió en el corazón de la gran mayoría de los venezolanos. Y creo que vamos a unas jornadas bien hermosas, contundentes, claras, en donde el pueblo va a demostrar que no le tiene miedo al cambio…

Hablando de prosperidad, hay un Prosperi que se pasó para allá

Bueno, mira, cada quien con sus valores, nosotros ahorita estamos convencidos de que Edmundo González va a ser próximo presidente de Venezuela… Hoy a pesar de todos los obstáculos que se nos ha puesto, hoy podemos decir a Venezuela que vamos el 28 de julio a las elecciones, que vamos con Edmundo González, que ciertamente ha sido, no una ruta electoral, ha sido una trocha accidentada con muchos obstáculos, con muchas dificultades. Hoy reclamando ya que esta etapa final, pues se enderece, tuvimos en estos días la oportunidad de conversar con el panel de expertos de Naciones Unidas, en fin, ya viene mucha presencia o alguna, pero lamentablemente la Unión Europea no viene, pero va a ser el evento sin lugar a dudas más importante en el mundo.

El voto del venezolano, tu que eres de oposición, ¿está garantizado?

Hoy tenemos testigos en todo el país, tenemos como defender el voto de todos los venezolanos, no tengas la menor duda, por ahí puede haber tranquilidad. Estoy convencido además que va a ser una jornada de mucha participación, una vigilia festiva en donde la gente va a votar, no va a ser una jornada pasiva, va a ser una jornada en donde la gente va a votar, pero va a estar llevándole su comidita, su agua, su café, a los testigos, a los miembros de mesa. Yo creo que hay mucha conciencia de lo que está en juego.

¿La oposición está segura de qué tiene lealtad plena de su gente?

Yo creo que esa no es un tema de lealtad a la oposición, yo creo que la gente tiene derecho a decir me harté, me cansé, de decirle a quien lo hizo mal, hasta luego. Al chavismo le toca revisarse, replantearse, reorganizar, a nosotros nos toca tratar con respeto al chavismo porque el liderazgo chavista no lo ha hecho con nosotros y no podemos seguir repitiendo la película de agresiones ofensas que hemos visto en los últimos 20 y pico de años. Entonces yo creo que el país va hacia una nueva etapa, el talante de Edmundo González te lo demuestra

Aquí estuvo antes, Freddy Bernal y dijo algo que en las elecciones son importantes, las maquinarias, ellos dicen que tienen su maquinaria bien preparada y aceitada, la oposición tiene su maquinaria en marcha

Mira, por supuesto, pero te voy a responder clarito. No hay nada que pueda contra la voluntad de un pueblo, nada. Y yo estoy convencido de que el pueblo venezolano quiere cambio, que gracias a Dios desde la Plataforma Unitaria le ofrecimos una ruta muy clara para ese cambio que hoy está allí el nombre de Edmundo González. Y el pueblo le pasa por encima a todo. Mira, te lo demostró las primarias, en las primarias pasó la gente se fue a votar, se va a repetir ahorita el 28 de julio. Y por supuesto que sí, que estamos bien organizados. Y tú puedes, yo te puedo contar, tú sabes más que yo, de lo que pasa con las fulanas maquinarias cuando los pueblos deciden cambiar. Si las maquinarias se aferran a negarse al cambio, el pueblo les pasa por encima a punta de voto. Y eso es lo que yo estoy convencido de que va a pasar el 28 de julio. A partir de ahí toca una etapa de una conducción política que meta el país en el derrotero de la prosperidad, pero también que sea capaz de unir a Venezuela en un clima de convivencia, de respeto, en el que yo creo que es la gran deuda que tiene la clase política con Venezuela, empezando por la clase política que gobierna. La de devolverle a Venezuela el derecho a vivir en armonía, en paz, a tener diferencia, sí como no, pero que eso no significa un carcelazo, una orden de captura. Este abuso de poder que hemos sufrido, que al final termina teniendo consecuencias en la economía, en la nevera, en la cocina…

Y el Centro Carter, ¿Qué piensan?

Está el Centro Carter, como te decía antes, está el panel de Expertos de Naciones Unidas. Recuerda tú que hay una cosa bien importante, no la pasemos por debajo de la mesa. Mientras está un pueblo decidido a cambiar, también la plataforma unitaria la semana pasada le dio un mandato a la delegación negociadora que dirige Gerardo Blyde para que tengamos la mano extendida. Es decir, lo que te estoy diciendo no es puro discurso, nosotros estamos convencidos de que viene el cambio. Nosotros estamos convencidos de que viene un cambio, Carlos, pero estamos convencidos también de que viene un proceso en donde va a haber que hablar con el adversario. Negar que exista un adversario, por más que en esta coyuntura sea minoría, es negarnos a la paz. Y por eso es que yo saludo mucho esa decisión de la plataforma unitaria, avalada por Edmundo González, avalada por María Corina Machado, de que así como vamos a ganar el 28, con el adversario va a haber que hablar.

¿Qué pasó con el acuerdo de Barbados?

Bueno, ese es el gran mandato que hay, ha sido vulnerado en muchas partes, pero hoy estamos participando, pudimos realizar las primarias gracias hacia el acuerdo de Barbados. Recuerda también que está el memorando de entendimiento de México, en donde se establece todo lo que es post 28 de julio. O sea, hay dos grandes columnas vertebrales para lograr la convivencia en Venezuela, Carlos. Una, el acuerdo de barbados, y otra, el memorando de entendimiento de México, y ambas incluyen una palabra que para mí sí es importante, que se llama negociación, diálogo eficaz, no diálogo para vacilar, y que eso genere resultados por la gente.

Aquí leo que “Rector del CNE exige cese de arresto arbitrario”, ¿Eso está pasando?

Totalmente, cada vez que se hace una actividad o los días previos o los días posteriores hay dirigentes encerrados, hoteles cerrados, restaurantes cerrados.