Joe Biden respalda a Kamala Harris como candidata presidencial en EEUU

El presidente Joe Biden anunció este domingo que abandona la carrera presidencial.

lapatilla.com

El presidente enfrentaba crecientes pedidos de su propio partido para que se hiciera a un lado después de un desastroso desempeño en el debate contra el expresidente Donald Trump en junio.

Esta es la primera vez que un presidente en ejercicio se niega a presentarse a la reelección desde que Lyndon Johnson abandonó la carrera presidencial en 1968.

A través de otro post en X anunció su respaldo a Kamala Harris como candidata presidencial en EEUU.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024