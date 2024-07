Carlos Ochoa: ¿Negociación o rendición?

Posteado en: Opinión

El anuncio del Presidente Maduro de la reanudación de conversaciones con los Estados Unidos a días de las elecciones, lanzó al ruedo un mensaje diferente a las anteriores negociaciones en las cuales Maduro ganó tiempo, intercambio presos y obtuvo la liberación de los sobrinos de Cilia Flores y del colombiano Alex Saab, se puede decir que obtuvo lo que buscó y puede considerarse que se apuntó dos victorias sin ceder ni entregar mucho.

En esta oportunidad las conversaciones huelen a sobrevivencia política, desespero, por estar consciente que está abajo, muy abajo en la carrera por la Presidencia.

Maduro es un político pragmático, sabe que no tiene los votos pero tiene el poder, sin embargo piensa en como salir con algo de seguridad de la presidencia, en el caso que el ventajismo y los rumores de fraude no le alcancen y se vea obligado a admitir la derrota, por supuesto que María Corina y Edmundo deben estar al tanto de lo que se está negociando y por ello insisten en una transición pacifica y democrática, haciendo valer que al adversario puente de plata, lo que significa que a pesar de una derrota anunciada no se debe arrinconar ni perseguir a Maduro, lo que no impide que responda por sus acciones frente a la justicia con todos sus derechos garantizados.

Entre las razones de más peso para generar una transición apegada a la constitución está una muy importante, Edmundo González va a recibir la presidencia de una Asamblea Nacional controlada por el madurismo, ya que su renovación es para el 2025, un poder judicial parcializado y controlado por Miraflores, 20 gobernaciones y cerca de 300 alcaldías en manos del PSUV y lo que puede abrir o cerrar la puerta del cambio, un alto mando militar que en abierta violación de su condición se declara afecto a Maduro y a su fracasada revolución, esa realidad no se puede negar, ya sabemos por la conseja popular que los militares son fieles hasta que dejan de serlo y que no son todos los que son ni son todos los que están, en este momento se percibe por el descontento que se dice existe al interior de la institución castrense que la mayoría de los integrantes de la FAN estarían apegados a la constitución e institucionalidad si se desconoce la soberanía popular. El hecho es que los militares venezolanos no son ajenos a lo que se siente en las calles, sus familias como muchas otras sufren las carencias y frustraciones que han lanzado a millones de compatriotas a buscar en otras latitudes lo que no consiguen en su propio país, tienen ojos y oídos que ven y escuchan el mensaje esperanzador de unión que reiteradamente les envía María Corina, lo que esperamos de la Fuerza Armada en estos comicios es que cumplan con el Plan República con imparcialidad, eficiencia y garanticen el orden antes, durante y después de la elección.

Regresando a la negociación, no la podemos calificar de rendición porque no se trata de una guerra, lo que va a ocurrir es que Maduro va a perder las elecciones por paliza y los venezolanos no se van a dejar robar la elección, vamos a votar y cuidaremos que se respeten los resultados reales, el día después va a ser difícil, pero si la negociación tiene como objetivo la transición pacifica, no habrá fraude que valga para favorecer a Maduro y quiera o no por su supervivencia, va a reconocer la derrota a pesar de los radicales que se aferran a un barco que se ha declarado en emergencia y se hunde sin su capitán, que en un cambio de timón, envía bendiciones al pueblo Norteamericano y repudia el atentado que sufrió el ex presidente Donald Trump, con un cálculo político que debe haber sorprendido a sus menguados seguidores, acostumbrados a una narrativa de confrontación permanente como estrategia de mantener vivo al enemigo externo, al que le atribuyen las responsabilidades que en 25 años ellos no han asumido, porque el país que dividieron, saquearon y mantienen a punta de amenazas y chantajes se cansó de el reciclaje de promesas incumplidas y los va a sacar a punta de votos este 28 de julio.