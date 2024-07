X planea agregar un botón de valoración negativa en los tuits

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

X (antigua Twitter) está probando la implementación de un botón negativo para las publicaciones, de manera que los usuarios puedan valorar las publicaciones dependiendo de la relevancia o veracidad del contenido que están visualizando.

Por: La Nación

Antes de la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk, la red social de microblogging ya probó los botones negativos y positivos en el año 2021, como una opción para evaluar los entonces tuits de forma similar al sistema de Reddit.

Ahora, X ha recuperado esta función y se está planteando integrar un botón de voto negativo en las publicaciones, con el que los usuarios podrán indicar cuando consideran que el contenido compartido no es relevante.

Esta novedad se ha dado a conocer tras encontrar referencias en el código de la última actualización de la aplicación para iOS, que indican que la compañía planea agregar los votos negativos para mejorar la clasificación de las publicaciones en la red social.

It looks like X might be bringing back the downvote button for replies? pic.twitter.com/1s2LzhH7WN

— Aaron (@aaronp613) July 2, 2024