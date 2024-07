Navieras desvían y cancelan cruceros ante el avance del huracán Beryl por el Caribe

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Varias compañías de cruceros han desviado o cancelado sus itinerarios ante el avance del huracán Beryl por el Caribe, que se intensificó hasta convertirse en un temible ciclón de categoría 5, la máxima categoría, y mantiene este martes en alerta a Jamaica, Haití y República Dominicana.

Compañías como Royal Caribbean, Norwegian o Carnival anunciaron hoy que han procedido a efectuar ajustes significativos en sus cruceros por el Caribe a medida que se acerca Beryl, dando prioridad a la seguridad de los huéspedes y la tripulación.

Royal Caribbean señaló que sus barcos ‘Icon of the Seas’, ‘Wonder of the Seas’ y ‘Harmony of the Seas’ han cambiado de itinerario debido al huracán.

“Estamos haciendo ajustes en algunos de nuestros viajes al Caribe para la comodidad y seguridad de nuestros huéspedes y tripulación. Los huéspedes y asesores de viajes serán notificados directamente sobre cualquier cambio necesario”, señaló esta naviera en un comunicado enviado este martes al canal Local 10 News.

Por su parte, Norwegian Cruise Line informó de modificaciones en las rutas de sus barcos ‘Jade’ y ‘Takeaway’ y del ‘Norwegian Breakaway’ debido al huracán. Este último había zarpado de Miami el domingo pasado para un viaje de una semana.

Beryl azotó este lunes la pequeña isla de Carriacou, en la entrada del Caribe oriental, como un huracán de categoría 4, con vientos de 150 mph (241 km/h).

El sistema continuó intensificándose durante las horas de la noche hasta convertirse en un huracán de categoría 5, y esta tarde presentaba vientos máximos sostenidos de 155 mph (250 km/h).

Según una carta enviada a los huéspedes, el crucero ya no hará escala en Honduras, Harvest Caye (Belice) y Costa Maya y Cozumel (México).

Sus paradas serán ahora en Puerto Plata, en República Dominicana, y en St. Thomas, Tórtola y Great Stirrup (Bahamas).

Mientras, la naviera Carnival informó de la cancelación de la escala del ‘Carnival Horizon’ programada en las Islas Caimán y de otros cambios de fechas para otros cruceros.

‘Disney Fantasy’, un crucero propiedad y operado por Disney Cruise Line, que actualmente navega con un itinerario de siete noches por el Caribe occidental, ya no hará escala este miércoles en Falmouth (Jamaica), sino que “pasará el día en el mar”, según un portavoz de Disney.

Beryl ya causó al menos cuatro muertes: tres en Granada, y una en San Vicente y las Granadinas, pero según las autoridades pueden ser más las víctimas mortales en estas islas y otras como Carriacou donde tocó tierra el lunes.

Igualmente el ciclón, el primero de la temporada de huracanes del Atlántico, ha dejado destrucción significativa de edificios, carreteras y embarcaciones en varios países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suspendió su reunión anual.

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) esperan que Beryl siga siendo un extremadamente peligroso huracán de gran magnitud a medida que avanza sobre el Caribe oriental, con “cierto debilitamiento” la noche del martes.

Proyectan que el centro del huracán se acercará a la península de Yucatán (México) el jueves por la noche.

EFE