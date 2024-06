Figura de Francia y del Real Madrid “celebra” la ausencia de uno de sus compañeros en la Euro: “Para nosotros es bueno que no esté

Posteado en: Deportes, Titulares

Eduardo Camavinga, centrocampista de la selección francesa y del Real Madrid, reconoció este sábado que es “bueno” para su equipo que no esté Thibaut Courtois en la portería de Bélgica, su rival en los octavos de final de la Eurocopa 2024, porque “lo para todo”, y remarcó que su conjunto está “preparado” para “una nueva competición” con el inicio de las eliminatorias.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Su compañero en el Real Madrid, uno de los mejores guardametas del mundo, no ha sido citado por Domenico Tedesco, seleccionador belga, entre su grave lesión de rodilla, de la que reapareció antes del torneo, incluida la final de la Liga de Campeones, y el conflicto que sostienen desde que el técnico eligió a Romelo Lukaku en lugar suyo para ser capitán con Kevin de Bruyne de baja.

“Es bueno para nosotros que no juegue (con Bélgica), porque es un gran portero. Lo para todo”, explicó el futbolista en rueda de prensa en la ciudad alemana de Paderborn, donde Francia está concentrada en Alemania 2024, mientras aguarda el choque de octavos contra Bélgica, el próximo lunes en Dusseldorf.

Sí estará enfrente Kevin De Bruyne. “No tengo el secreto para marcarlo. Es un gran jugador, se mueve por todo el campo. Lo más importante es ser compactos en defensa”, dijo sobre la figura de Bélgica. Y también Jeremy Doku. “Es explosivo, es difícil defenderlo”, expresó sobre el extremo. A los dos ya se enfrentó en la Liga de Campeones con el Real Madrid, en los cuartos de final, cuando el conjunto blanco salió vencedor.

“Bélgica sigue siendo una gran selección, con grandes jugadores. El pasado es pasado. Son partidos decisivos. Hay que estar preparados”, explicó Camavinga, que insistió en la nueva competición que se abre a partir de ahora, con las eliminatorias, sin margen de error, tras una primera fase con un triunfo y dos empates de Francia, segunda del grupo D.

“Cambia la mentalidad. En la primera fase te dices que tienes otros partidos que jugar, pero ahora, en los octavos de final, por ejemplo, sabes que si pierdes estás eliminado. Es diferente”, apuntó el futbolista, que repasó que el discurso de Didier Deschamps también va en ese sentido: “Nos dijo que lo más importante es ahora, que el pasado es pasado, que viene una nueva competencia. Tenemos que centrarnos en eso”.

Hasta ahora, Camavinga ha jugado dos de los tres partidos de esta Eurocopa, pero los dos como suplente. Entró en el minuto 71 ante Austria y en el 61 frente a Polonia. No dispuso de recorrido sobre el campo entre medias frente a Países Bajos. “Todos queremos jugar. No jugar mucho no me hace feliz. Pero he aprendido en el fútbol y sé que un día u otro llegará mi momento. Hay que estar listo en todo momento”, expresó.

Tras el empate ante Polonia, Deschamps apuntó que los suplentes no habían contribuido como esperaba en el partido. “No estaba equivocado”, admitió Camavinga, que afirmó que es jugador “de equipo” y si tiene que actuar como lateral izquierdo lo hará y dará “lo mejor” de sí mismo, aunque no sea su posición natural y predilecta, y que consideró a Antoine Griezmann “un modelo” para todos los jóvenes de la selec

ción gala.

EFE