VIDEO: Biden intentó dar buena impresión enérgica, pero su voz no lo ayudó en el debate con Trump

El debate ha empezado con una pregunta sobre economía, pero Biden ha empezado a hablar con la voz ronca, tosiendo varias veces. Si quería dar una impresión enérgica no lo ha conseguido ni con su entrada ni con su primera intervención.

Por: El País

El presidente ha admitido que los precios han subido, pero ha subrayado sus medidas para aliviar a las familias, su creación de empleo. Trump ha contestado que en su etapa tenía la mejor economía de la historia y que la inflación está matando el país.

Biden ha criticado las rebajas de impuestos de Trump a los ricos, pero su tono ha seguido apagado. Primer asalto para Trump.

JUST IN: President Joe Biden's voice appears to be gone as he speaks his first words in the 2024 presidential debates.

Donald Trump was seen chuckling at one point as Biden mumbled and failed to be clear.

Biden's statement appeared to be incredibly scripted during his… pic.twitter.com/7RT9WMfgdr

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 28, 2024