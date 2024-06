Los icónicos zapatos de gamuza azul de Elvis Presley serán subastados

Posteado en: Internacionales, Titulares

Uno de los objetos más emblemáticos de la historia del rock and roll, los zapatos de gamuza azul que usó Elvis Presley en la década de 1950, saldrán a subasta este viernes 28 de junio.

Por infobae.com

La casa subastadora Henry Aldridge and Son, en Wiltshire, Inglaterra, fijó la oferta inicial en 69.751 dólares. Se espera que los zapatos se vendan por una cifra entre los 126.835 dólares y los 152.203 dólares, según confirmó un portavoz a FOX News Digital.

Elvis Presley utilizó estos zapatos no solo en presentaciones en vivo, sino también durante una aparición destacada en “The Steve Allen Show” de NBC el 1 de julio de 1956. Durante este programa, Presley interpretó “I Want You, I Need You, I Love You” y “Hound Dog”, esta última canción fue cantada a un perro real, según detalló la casa de subastas.

Cada zapato está marcado con la marca “Nunn-Bush” en el talón y lleva una inscripción indicando la talla de calzado 10.5. “Elvis mencionó haber usado estos zapatos antes de su actuación en el programa de NBC,” explica la casa de subastas.

La autenticidad de los zapatos está respaldada por tres documentos. Primero, una carta del Museo de Elvis Presley dirigida a Daniel Johnson y firmada por Jimmy Velvet, amigo cercano de Presley y figura autoritaria en materia de recuerdos del cantante. También se incluye un certificado de autenticidad del mismo museo, igualmente firmado por Velvet. Adicionalmente, hay una carta de Alan Fortas, otro amigo próximo de Presley y capataz en el rancho Circle G del cantante.

En la carta, Fortas describe cómo Presley le regaló los zapatos antes de partir al ejército en 1958. “La noche antes de la inducción de Elvis al ejército aquí en Memphis, él organizó una fiesta toda la noche en Graceland,” dice la carta de Fortas. “Cuando volvimos a casa, Elvis subió a algunos de nosotros y nos dio algunos de sus atuendos que no pensaba usar o no quería cuando regresara del ejército. Esa noche, Elvis me dio estos zapatos de gamuza azul talla 10.5. Los he tenido todos estos años.”

Elvis Presley falleció a los 42 años el 16 de agosto de 1977 debido a un infarto.

Esta subasta llega aproximadamente un mes después de que un juez detuviera la subasta de Graceland, la histórica casa en Memphis, Tennessee, que una vez perteneció al cantante. La compañía Naussany Investments & Private Lending planeaba subastar la propiedad afirmando que Lisa Marie Presley no pagó un préstamo de 3,8 millones de dólares antes de su fallecimiento. Lisa Marie había utilizado Graceland como garantía.

No obstante, la hija de Lisa Marie interpuso una demanda contra la empresa, alegando que el préstamo nunca existió. La decisión judicial impidió momentáneamente que el histórico hogar del Rey del Rock and Roll saliera a subasta.

Según Henry Aldridge and Son, estos zapatos no solo representan un ícono del estilo de Presley, sino también un testimonio de su influencia en la cultura pop y su capacidad para reinventar la moda del escenario. Cuatro décadas después de su muerte, Elvis Presley sigue siendo una figura icónica cuyo legado continúa captando la atención del público y coleccionistas por igual.

