Esto fue lo que pidieron los falconianos a Maduro en plena concentración

¡Agua, agua, agua!, gritaba la gente que estaba en la concentración que protagonizó Nicolás Maduro en Los Taques, Península de Paraguaná del estado Falcón, la tarde de este 25 de junio.

Maduro llegó a la entidad costeña a un mitin que se realizó en el sector San José, de la ciudad de Coro, capital del estado, donde reunieron a personas de diferentes municipios que llegaron al sitio pautado, porque fueron trasladados con el transporte público de la región. Así que los corianos quedaron sin el servicio de transporte que ya de por sí es deficiente. Toda esa logística fue en vano, pues en el encuentro no se ocupó ni una cuadra con personas, lo que se evidenció en fotos y videos colgados en redes sociales.

Posteriormente, estuvo en Los Taques, Península de Paraguaná, donde también movieron personas de los municipios Carirubana y Falcón, jurisdicciones que también dejaron sin transporte público. Así lo denunció el concejal Jorge Luis Ruiz, que grabó en video las busetas y buses estacionados detrás de la alcaldía de Carirubana para llevar a los trabajadores hacia la concentración.

Otra de las estrategias aplicadas para convocar fue llamar a la gente a través de los grupos de WhatsApp y los líderes de calle, que pidieron mover a sus 1×10 a la concentraron para apoyar al candidato Maduro. Sin embargo, los falconianos estaban molestos porque no tenían agua y los cortes de luz son diarios. “En vez de resolver los problemas de la gente, nos están obligando a ir a una concentración política”, dijo una habitante de la zona.

Maduro estuvo en el corazón de Los Taques, y desde la multitud la gente le pedía agua y luz, por lo que ordenó: “Ministro de Energía Eléctrica que me escucha, se me viene mañana, me levanta el plan con los consejos comunales y me pone a funcionar el parque eólico completo al 100 % . Ministro Márquez, mañana aquí, 8:00 de la mañana. Igual Ministro Marcos Torres se me viene, porque tenemos que terminar esa planta que yo le compré a Los Taques, me la pone al 100 %. Le doy 30 días para que la ponga al 100 %”, dijo.

Historia sin fin

El parque eólico de Paraguaná fue anunciado como el primer proyecto de energía eólica en Venezuela, luego estaría uno en Zulia y otro en Margarita; de este último solo está el terreno. El de Paraguaná cuenta con una extensión de 575 hectáreas y 76 aerogeneradores que serían capaz de transformar los vientos de la zona en energía limpia para convertir a la península en una “isla eléctrica”, es decir, que sería tan eficiente que no sería necesario depender del Sistema Eléctrico Nacional.

Este proyecto fue una propuesta de campaña de 2006 y debió estar operativo en 2012, porque se construiría en varias fases a manos de Pdvsa y el Centro Refinador de Paraguaná (CRP), pero nunca funcionó en su totalidad. Según información de trabajadores de Corpoelec, la obra es manejada por Pdvsa, pero no genera casi nada, situación que se constata por el pésimo servicio eléctrico en el mismo municipio donde se ubica el parque eólico. Con su construcción, los tres municipios de la Península de Paraguaná quedarían en modo isla, es decir, que no se necesitaría del Sistema Eléctrico Nacional.

En cuanto al servicio de agua potable, Los Taques tiene casi dos meses sin agua por tuberías, pese a ser el municipio al que le aprobaron más plantas desalinizadoras, incluso, allí instalaron la más grande del estado Falcón. Está ubicada en el propio pueblo de Los Taques y nunca ha funcionado, porque del lugar hurtaron varias toneladas de piezas de cobre que eran parte indispensables para armar la planta.

Este mes, el gobernador Víctor Clark puso operativa la planta de Amuay, también en el municipio Los Taques. Dos días después ya no tenía agua, aunque los vecinos de la zona refieren que el agua es salobre y no se puede usar para el consumo humano. Las veces que ha estado operativa, el agua ha sido utilizada para los quehaceres del hogar. En Los Taques quieren agua por tuberías de Hidrofalcón.