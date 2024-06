Elon Musk advierte del peligro de las máquinas de votación electrónicas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En medio de una creciente controversia sobre las recientes elecciones en Puerto Rico, el magnate tecnológico Elon Musk expresó su preocupación a través de un tuit que rápidamente captó la atención internacional.

Por lapatilla.com

Musk comentó sobre las irregularidades reportadas en el proceso electoral, sumándose así a las voces que hablan de transparencia y justicia.

En su cuenta de X, Musk publicó: “Deberíamos eliminar las máquinas de votación electrónica. El riesgo de ser pirateado por humanos o por IA, aunque pequeño, sigue siendo demasiado alto”.

Las elecciones en Puerto Rico han sido objeto de controversia debido a múltiples denuncias de irregularidades.

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024