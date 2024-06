La mega bronca entre Raúl de Molina y Lili Estefan por el noviazgo Christian Nodal y Ángela Aguilar

Posteado en: Titulares

Lili Estefan se encontraba en el estudio de ‘El Gordo y La Flaca‘ momento en el que no perdió la oportunidad de cuestionar la postura de su compañero de trabajo: “Raúl (de Molina) está negado a creer que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sea verdad, él insiste que es mentira. ¿Raúl de Molina por qué tú dices que es mentira esa relación?”. Además, él le contestó: “Igual que si me dijeran que Roberto (Hernández) anda con Clarissa (Molina)”.

Por El Diario de NY

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Además, aprovechó para mencionar algunos detalles de la personalidad de la hija de Pepe Aguilar: “Él se peleó con su novia hace dos semanas. Ángela Aguilar no es el tipo de mujer con que ha salido antes Christian Nodal. No es Belinda, no es la otra chica que tenía, no tiene el look… Es una muchacha tranquila. Esto yo creo que lo están haciendo por publicidad, no para Christian Nodal, pero para Ángela Aguilar”, dijo en un video compartido en la red social de la camarita del programa de entretenimiento que ellos conducen.

De Molina resaltó que seguramente harán como el resto y tomarán sus maletas para presumir de su amor en un recorrido por Europa: “Dentro de poco los vas a ver por Italia juntos besándose en un bote, los vas a ver viajando y eso se lo van a dar en exclusiva a ¡Hola!”.

Finalmente, ambos presentadores decidieron dejar atrás la discusión y dar paso a otros temas, pero quedó claro que el romance de Nodal y Aguilar sigue generando controversia y dividendo opiniones. Solo el tiempo dirá si esta relación logra consolidarse a pesar de la polémica que la rodea.

Leer más en El Diario de NY