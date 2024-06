Luis Manuel Aguana: Entre testigos te veas

Posteado en: Opinión

Y no precisamente esos testigos que todos conocemos, tan diligentes e insistentes en la enseñanza casa por casa de la Biblia. No. Me refiero a los testigos de la oposición, esos que cuidarán los votos de Edmundo González Urrutia (EGU), y que en realidad no son de él, sino de María Corina Machado (MCM). Ante esa realidad, ¿quiénes deberían ser los que cuiden los votos de MCM?

Aquí es donde se presenta la verdadera disyuntiva. Durante las primarias, MCM tenía a la gente de su partido VENTE, que aun no estando oficialmente acreditado ante el CNE por todas las arbitrariedades que conocemos de ese Poder Electoral, contaba adicionalmente con el apoyo militante de la sociedad civil en todo el país. No fue por casualidad su triunfo sobre los partidos de la MUD-PU en más de 93%. Tenía a sus testigos y el respaldo de las mayorías.

Pero ya en la elección oficial, el dueño de la tarjeta, o mejor dicho, el usufructuario del proceso opositor, y que recogerá los votos de MCM por persona interpuesta, es la coalición de los partidos de la MUD-PU. MCM no es más que la nuda propietaria (ver La nuda propiedad de María Corina en, https://ticsddhh.blogspot.com/ 2024/05/la-nuda-propiedad-de- maria-corina.html), y es la MUD-PU la que históricamente ha tenido sus propios testigos en todos los Estados, gente que conoce bien el proceso electoral y que han sido los que tradicionalmente postulan los partidos ante el CNE para ser acreditados ante el ente electoral.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Esta acreditación formal ocurrirá, de acuerdo al cronograma electoral publicado por el CNE, entre el 28 de junio y 27 de julio de 2024, el último día antes de las elecciones (ver Acreditación de testigos Línea 75 – 30 días – Art. 33, Numeral 13, LOPE, del 28/06/2024 al 27/07/2024, en http://www.cne.gob.ve/web/ normativa_electoral/ elecciones/2024/eleccion_ presidencial/cronograma/ CRONOGRAMA_ELECCION_ PRESIDENCIAL_2024.pdf).

Pero esa acreditación no solo supone la representación de los partidos en los centros electorales, sino que implica recursos, presencia y poder de decisión en los centros y algo que es clave en este proceso. Es la información de primera mano que va surgiendo en el transcurso de la elección para la toma de decisiones, por lo que este tema no es trivial. Cabe destacar que muchos, si no la mayoría de los testigos que apoyan a MCM en todo el país, lo hacen por su propia cuenta.

Claramente, aquí se ha producido una lucha intestina que muy poca gente ha notado, entre quienes exitosamente cuidaron los votos de MCM en las primarias y los que siempre han realizado esta tarea en la MUD-PU en las elecciones, claramente no tan exitosamente frente al régimen, de acuerdo a los resultados que hemos visto en 25 años. Hasta hoy la información que este escribidor manejaba era que la MUD-PU entregaría a MCM y su gente el control de los testigos de las mesas electorales, y en consecuencia su acreditación. Sin embargo, eso no ha sido lo que en la práctica ha ocurrido, ni en el campo ni en los hechos.

En reciente entrevista realizada por el periodista César Miguel Rondón, a la periodista Celina Carquez, especializada en la fuente electoral, la periodista Carquez dijo, como suele decir Rondón, cosas así:

“…Con relación a los testigos de mesa, te tengo malas noticias. Aunque se ha hablado mucho de los comanditos y ha circulado información de que cerca de 50,000 comanditos están registrados la realidad es que a 55 días del 28 de julio las cifras para la defensa del voto de los Testigos electorales que van a estar en los centros de votación es bastante baja y en algunos estados son cifras alarmantes. Te puedo comentar, por ejemplo, que en total del número de mesas con un testigo solo llega a 67%, las mesas con dos testigos postulados son 35%. Y hay una cifra de 9.913 mesas que no tienen ningún testigo. Estas 9.913 mesas son alrededor del 35% de los centros de votación. Recuerda que toda la configuración de los centros de votación se cambió y 58,48 de los centros de votación van a ser de una sola mesa en Estados como el Zulia, el 52% de los centros de votación no tienen testigo. En Miranda, el 42% de los centros de votación no tienen testigo. En Distrito Capital debería estar cubierto, pero todavía falta un 5%. En Amazonas el 33% no tiene testigos y en Aragua también cerca del 33% tampoco tiene testigos” (ver entrevista de César Miguel Rondón a la periodista Celina Carquez. La preocupante situación en materia de observación electoral y testigos de mesa en Venezuela, en https://youtu.be/HyOjr2QmQO0? t=118).

Más adelante la periodista achaca ese estado lamentable en los porcentajes de asignación de testigos a 55 días de la elección, y previo a su acreditación, a partidos que “NO ESTÁN TRABAJANDO” Y “OTROS PARTIDOS QUE QUIZÁ TIENEN MUCHA SOBERBIA Y CREEN QUE NO NECESITAN AYUDA”, con personas que no están adiestradas debidamente:

“Esto quiere decir que falta gente y ni siquiera están adiestrados. No sé, yo creo que la plataforma unitaria tendría que sincerarse. Hay partidos que no están trabajando, que no están haciendo absolutamente nada y hay otros partidos que quizá tienen mucha soberbia y creen que no necesitan ayuda. Pero hay que decirle a la gente la verdad y las elecciones no se ganan con mítines, con marchas, con mayoría, aunque tengas la mayoría de calle, las elecciones se ganan en los centros de votación. En una visita sorpresa que hizo Maduro junto con el presidente de la Asamblea Nacional lo dijeron claro. En los centros de votación, ellos no van a salir de ahí hasta no conquistar la victoria. Estamos hablando de un gobierno que tiene una maquinaria electoral super aceitada, con una inteligencia electoral, con un sistema casi que infalible, y a 55 días tú no tienes los testigos, no están adiestrados” (resaltado nuestro).

Pero como en la copla llanera de la Negra del Maraquero, al final se desnuda la verdad. Refiriéndose claramente al partido de MCM, Celina Carquez indica:

“Entonces ellos creen que no necesitan ayuda. Que los demás partidos solo tienen que registrar los comanditos. Y bueno ellos tienen unos expertos electorales y unos ingenieros que en realidad son gente muy capacitada, pero tú estás dejando de lado a gente que tiene 25 años trabajando en las mesas electorales y VENTE no probado nunca su maquinaria y esta es una elección que va a marcar las próximas dos décadas. Yo creo que no es el momento para probar la maquinaria de VENTE ya sino para que todos los partidos y sobre todo los que tienen experiencia en elecciones lleguen a un consenso y se dediquen a captar y adiestrar a los testigos que van a estar ahí y además que tengan la conciencia de que eso va a ser un proceso muy desgastante. Ahí puede que haya sitios donde no les dejen pasar ni la comida, ni el agua”.

¿Y por qué la verdad? Porque el fondo de esta historia no creo que VENTE esté intentando “probar su maquinaria”, como lamentablemente lo ven muchos incluyendo a la periodista Carquez, ni que se tenga o no experiencia en elecciones, sino que lo que se requiere es que GENTE DIFERENTE cuide los votos de MCM, que no son de EGU ni de la MUD-PU, precisamente porque en este punto NO SE SABE si esos votos serán cuidados adecuadamente por los miembros de unos partidos que han cohabitado con el régimen que deseamos expulsar, ni que tengan otro interés que no sea el de sacudirlo del país, precisamente porque han sido perdedores consistentes por 25 años.

Serán esos testigos los que pondrán finalmente sus firmas para aceptar los resultados de cada mesa. Los partidos de la MUD-PU podrán tener esos años de “experiencia” pero muy poco éxito en salir del régimen. Y el resultado obvio lo estamos sufriendo hoy todos los venezolanos. En lo personal prefiero un “testigo sin experiencia” que no haya estado allí nunca, pero resteado con defender la voluntad de la mayoría, que SI GANA ELECCIONES CON CALLE, MITINES Y MARCHAS, que un testigo pasivo “con experiencia” que se “doble para no partirse” ante las pretensiones de un régimen que no los tiene.

Pero el tema no solo estará allí. ¿Esos partidos de la MUD-PU tendrán en este momento la suficiente “experiencia” para enfrentar lo que denuncia la periodista Sebastiana Barraez en Apure? En los centros de Apure los testigos tendrán que ir armados hasta los dientes, pero de mucho coraje, para presentar sus credenciales en los centros de una mesa (ver Sebastiana Barráez, En Apure hay centros de votaciones en las casas de los chavistas, las guarniciones militares y en las casas de la guerrilla, en https://www.costadelsolfm.org/ 2024/06/07/en-apure-hay- centros-de-votaciones-en-las- casas-de-los-chavistas-las- guarniciones-militares-y-en- las-casas-de-la-guerrilla/). Allí definitivamente no se necesitará mayor o menor “experiencia” sino muchísimo guáramo para meterse allá con esa gente, por no decir la expresión correcta. Eso solo lo pueden hacer los verdaderos representantes de esos votos.

Algunos dirán que soy mezquino con los testigos de la oposición oficial que tradicionalmente han cuidado los votos de los partidos opositores, pero ha llegado la hora de entender el cambio que se está operando, comenzando por reconocer la culpa común de haberlos respaldado por 25 años. ¡Ya basta! Todos los testigos tradicionales de los partidos de la MUD-PU deben conceder que el fenómeno de MCM no se dio por generación espontánea. Se dio porque esos partidos, por esos mismos 25 años, se acostaron con el régimen para sobrevivir, dejando de lado el sufrimiento de la gente y los venezolanos se lo cobraron en las primarias. ¡Es hora de un cambio! El único consenso posible para resolver el problema de los testigos es comenzar por reconocer que LOS VOTOS SON DE MCM en primer lugar, no de los partidos ni de EGU y su cuido le pertenece a sus dueños. Y si se parte de esa premisa elemental y obvia, todos iremos en una sola dirección, sin la necesidad de vernos diferentes entre testigos, cuando todos queremos lo mismo…

Caracas, 10 de Junio de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana