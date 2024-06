Rusia publica imágenes de un colombiano que luchó en Ucrania y se entregó a fuerzas rusas

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este jueves unas imágenes de un combatiente colombiano de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se entregó al Ejército ruso.

El hombre se identifica como Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 32 años, y asegura que inició su viaje desde Colombia, tras mirar unos vídeos en la red social TikTok.

“Estuve mirando, salían publicaciones de que necesitaban militares voluntarios”, dice Cárdenas en la grabación difundida por Moscú.

Tras reunir el dinero necesario para viajar, el colombiano partió rumbo a Ucrania, donde se sumó primero al batallón 204 y posteriormente, a la brigada 59.

Más tarde tuvo que entregarse al ejército ruso para salvar su vida, dice en el vídeo.

“Yo me entregué al Ejército de Rusia porque no quería morir, igual que mis otros compañeros”, cuenta y agrega que una de las razones que le hicieron rendirse fueron su familia y sus cuatro hijos.

EFE

The ID card of the captured Colombian was released, along with a video warning from the Colombian in Russia for foreign mercenaries not to travel to Ukraine to fight. His name is Miguel Angel Cardenas Montilla. pic.twitter.com/KhP2Xpesdw

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint) June 6, 2024