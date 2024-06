Una modelo de OnlyFans le arrojó un batido en el rostro al candidato británico Nigel Farage (Video)

Posteado en: Internacionales, Titulares

Nigel Farage, líder del partido antiinmigración británico Reform UK, fue este martes rociado con un batido a las afueras de un pub tras haber inaugurado su campaña como candidato por la circunscripción de la ciudad inglesa de Clacton (este) a las próximas elecciones generales del 4 de julio.

Farage arrancó hoy formalmente su campaña tras haber anunciado ayer por sorpresa que asumía el liderazgo de la formación de derechas -antiguamente denominada Partido del Brexit y Partido de la Independencia (UKIP)- para poder optar en los próximos comicios adelantados a un escaño en la Cámara de los Comunes (baja).

NIGEL FARAGE DRINK INCIDENT WAS CLEARLY ORCHESTRATED Look at them together at a night out. pic.twitter.com/HJNYzsLWyx — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 4, 2024

Medios locales muestran imágenes en las que se ve cómo una joven, que fue detenida por los agentes, arroja un batido de plátano al controvertido político cuando éste abandonaba el pub Moon and Starfish, en la citada localidad costera.

Farage, que ya fue blanco en el pasado de incidentes de este tipo, prometió hoy a un grupo de simpatizantes que será “una maldita molestia” en el Parlamento si es elegido diputado por esa circunscripción.

En 2019, el líder de Reform UK vivió un momento similar cuando un hombre le arrojó un batido de plátano y caramelo salado en Newcastle (Inglaterra), un acto por el que su autor, Paul Crowther, tuvo que indemnizarle por agresión y daños contra un micrófono de corbata que el político llevaba adosado a su traje.

En su comparecencia de hoy, el antiguo eurodiputado pidió el voto a los congregados para castigar al gobernante Partido Conservador por su gestión del Brexit. EFE

Footage of the milkshake being thrown onto Nigel Farage in Clacton Look at unassuming lady on the left in white pic.twitter.com/y9B2nNma8A — Farrukh (@implausibleblog) June 4, 2024