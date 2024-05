¡Wow! Moa Rivera versionó este clásico de los Backstreet Boys en género salsa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este 17 de mayo, el talentoso cantante puertorriqueño Moa Rivera deslumbra a su público con el lanzamiento de “I Want It That Way”, una versión en salsa del pop clásico de la banda estadounidense Backstreet Boys producida por el mismo artista y Ramón Sánchez.

Con su distintiva fusión de ritmos latinos y su tono vocal inigualable, el artista reinventó este tema que promete encender las pistas de baile en los diferentes países del mundo.

El videoclip de “I Want It That Way” version salsa by: Moa Rivera, fue grabado en el emblemático escenario de La Placita de Santurce, San Juan – Puerto Rico, y captura la energía vibrante de su tierra natal transportando en un viaje a los espectadores con su talento que se pierde de vista.

“Estoy emocionado de compartir mi amor por la música de una manera totalmente nueva. Esta canción representa mi pasión por innovar y regalarle a mis seguidores la fusión de diferentes estilos musicales”, asegura el hijo de Jerry Rivera.

Así mismo, agrega: “espero que esta versión en salsa inspire a los oyentes tanto como me inspiró a mí al reinterpretar este clásico de los Backstreet Boys con el toque de mi estilo y con el calor de mi querido Puerto Rico”.

@moa.pr