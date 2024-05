VIDEO: Pasajeros salieron aterrados de un avión que aterrizó en Seattle y este fue el motivo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Recientemente, se conoció un video captado por cámaras de seguridad, el cual circula por redes sociales, en el que se puede apreciar imágenes de un avión perteneciente a Delta Airlines siendo evacuado de urgencia a causa de un incendio.

Por El Tiempo

De acuerdo con las imágenes, el avión aterrizó sin complicaciones en el aeropuerto de Seattle, en Estados Unidos, el pasado 6 de mayo, en horas de la noche, cuando unos segundos después empieza a salir fuego y humo de la parte delantera del mismo, exactamente, debajo de la cabina.

Según el medio estadounidense KOMO News, el avión Airbus A321neo, que provenía de Cancún (México), llegó al aeropuerto sin ninguna complicación; sin embargo, al conectar la aeronave a la red eléctrica de la terminal se produjo un corto circuito, causando un incendio.

? AIRPLANE EXPLODES ON TARMAC IN WASHINGTON

A fireball exploded underneath the cockpit as the aircraft plugged into the terminal.

The pilots quickly smelled smoke and evacuated the plane, with two-thirds of the passengers sliding down emergency equipment.

Airbus to Boeing:… pic.twitter.com/Ga0oVTdtY2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 14, 2024