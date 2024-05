“La aplico”, Diana Landa está de estreno junto a Maffio y Nacho

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantautora venezolana Diana Landa nos sorprende con su nuevo sencillo “La aplico”, producido por el productor multi ganador de Latin Grammys Maffio y en colaboración con la gran estrella de la música latina Nacho.

Diana es una artista multifacética con una hermosa voz y mucha versatilidad, este sencillo es parte de su gran proyecto musical que nos estará presentando durante todo este año junto de la mano de Maffio y su sello disquero Alkatraks Music Group.

“La aplico” es un tema fresco con una mezcla de fusiones y las voces incomparables de Diana y Nacho. Esta gran unión de estos grandes artistas venezolanos promete con este sencillo darle a su público el mejor tema del verano y de las discotecas.

El video se realizó en la ciudad de Miami por InnerCat Films; dirigido por Francisco Pinero, producido por Adriana Gonzalez y como directores de creatividad Ana Gonzalez, Jelyson Garcia en Laundry Room Miami.

Acerca de Diana Landa

Diana Landa nació en Venezuela el 13 de noviembre de 1994. Desde muy joven, demostró su destreza en el arte escénico y el contacto con el público. Al mudarse a los Estados Unidos, se unió a la Sinfónica del Suroeste de La Florida (SWFL Symphony). Además, asistió a una escuela vinculada al Centro de Arte (Center for the Arts), donde comenzó a desarrollarse artísticamente. Pronto, se unió al coro del Centro de Artes y, lo que es más destacado, fue seleccionada como integrante de The Acapella Group, con quienes grabó tres álbumes de estudio (The Acapella Group, Sunny Days y Tag This).

Su participación en The Acapella Group la llevó a obtener reconocimientos y premios, incluido el galardón a la mejor canción del año en el último álbum del grupo. Su carrera alcanzó un hito significativo cuando fue elegida para representar al Centro de Arte de la Florida en la Gala anual de Encuentros y Herencias Culturales en Washington D.C. ante una audiencia de más de 5 mil personas, que incluía maestros, estudiantes, figuras políticas y la presencia especial del Presidente Barack Obama.

Posteriormente, Diana obtuvo una beca para la Universidad de Florida Central (UCF), donde se preparó profesionalmente como Comunicadora Social y completó una especialización en Ciencias Políticas. Durante su tiempo en UCF, también formó parte de la destacada agrupación de Acapella, Gemini Blvd. En 2023, Diana Landa tomó un paso crucial para perfeccionar su técnica actoral al asistir al Howard Fine Acting Studio.

Hoy en día, Diana Landa deja atrás sus miedos y se aventura en la industria musical profesionalmente. Su carisma, versátil tono de voz y belleza se combinan para hacer de ella una cantante excepcional, capaz de alcanzar las notas más altas de la escala vocal con facilidad.

