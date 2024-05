Alcalde de Maracaibo a Reverol: Limpieza de las cañadas la ejecutó la municipalidad

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, le aclaró al presidente de Corpozulia, Néstor Reverol, que la limpieza de las 13 cañadas transversales de la capital zuliana, así como las 96 ramificaciones, las ha ejecutado la municipalidad y no Corpozulia.

Lexzys Lugo / Corresponsalía lapatilla.com

Ramírez detalló que desde 2021, la alcaldía ejecuta una limpieza activa de las cañadas para evitar que la temporada de lluvia ocasione efectos negativos, tal como familias damnificadas o afectadas.

“Tienen 25 años gobernando y no se han preocupado por la limpieza de las cañadas. Ahora quieren atribuirse cosas que no hicieron, no hubo labores de coordinación, pero si lo quieren hacer, bienvenido sea. Yo me preocupo por prevenir a tiempo, ya la temporada de lluvia llegó, han caído dos lluvias fuertes y no ha habido incidentes mayores. Yo me dedico a gobernar, no a regalar colchones”, advirtió.

La autoridad municipal informó sobre la recuperación del Complejo Deportivo Patria Joven, ubicado al oeste de la ciudad en convenio con Cáritas de Venezuela y Techos. En este espacio, los niños y jóvenes pueden realizar deportes, recibir cursos y tendrán dos salones dedicados a la atención psicológica de los menores que lo requieran.

Sara Fernández, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Maracaibo, informó que trabaja en este espacio de Patria Joven, con el apoyo de Funvape y la Cruz Roja, donde atenderán a niños con discapacidad.

Fernández detalló que un diagnóstico a tiempo puede evitar incidentes mayores. En el arranque del proyecto, se atenderán 25 niños los martes y 25 los jueves. Para el mes de agosto esperan incrementar a 200 niños atendidos.

Otro de los proyectos que se desarrollarán en las instalaciones de Patria Joven son cursos en el área de repostería, peluquería, entre otros oficios, y así brindar a jóvenes y padres herramientas para desarrollar un oficio.