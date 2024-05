La historia de la pareja de Nuevo México que tuvo una docena de hijos en 12 años

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una madre que tuvo 12 hijos en 12 años no descarta seguir agrandando la familia en un futuro. Courtney Rogers, de 40 años, del condado de Santa Fe, Nuevo México, admitió que estará triste cuando finalmente deje de tener hijos.

Por Clarín

Rara vez no estuvo embarazada o con un recién nacido en los 17 años desde que se casó Chris Rogers, de 36 años. Fue madre por primera vez a los 25 años y después allí tuvo un hijo por año.

En ese lapso, la pareja tuvo 12 hijos: seis varones y seis mujeres. Clint, 12, Clay, 11, Cade, 10, Callie, 9, Cash, 8, Colt y Case, 7, Calena, 5, Caydie, 4, Caralee, 3, Caris, 2 y Cambria”.

“Me encanta tener bebés y ver a los niños relacionarse entre llos. Divertirse y estar juntos”, le contó la mujer a la prensa británica.

La madre de 40 años tiene una súper camioneta con 15 lugares para trasladarse de un lado a otro. “Mi vida es ser madre, la disfruto y amo cada minuto. Aunque tengo muchos hijos, soy del tipo que se entristecerá cuando tenga el último”, se confesó.

Por eso, está decidida a tener otro hijo, debido a su amor por ser madre.

“No sé por qué me gusta tanto tener hijos, no creo que nunca me hubiera imaginado tener tantos niños cuando nos casamos. Solo sabía que quería tener hijos y cuando me convertí en madre, me di cuenta de cuánto lo amaba”, reconoció.

Ahora el “clan” se está adaptando bien a ser una familia de 14 y volviendo a su rutina diaria, con los padres educando en casa a todos los niños mayores y trabajando en su pequeña granja.

