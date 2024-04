VIDEO viral: el día que Margot Robbie sorprendió a un fan sordo al responderle en lengua de señas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En las últimas horas se hizo viral en X un video de Margot Robbie, la protagonista de Barbie, hablando con un fan sordo usando de lengua de señas.

Por Clarín

En pocas horas, el tuit de @historyinmemes alcanzó las 9,5 millones de reproducciones, y eso que se trata de un video bastante conocido que ya había sido visto por más de 25 millones de usuarios.

En el clip se puede ver al hombre entregándole a la actriz un papel con el alfabeto de señas y a Robbie diciéndole que ya sabía hablar esa lengua. Inmediatamente después, la australiana libera sus manos para poder hablar con él.

El encuentro sucedió en el estreno londinense de Ámsterdam, película que Robbie coprotagoniza con Christian Bale.

Thomas Perry, el hombre sordo que se comunicó con la actriz, dijo que Robbie le pareció “muy sensata” y que sueña con entregarle un premio Oscar si algún día lo ganase.

Dijo al DailyMail que fue un sueño hecho realidad conocer a la actriz y que charló con ella durante tres minutos.

“Tiene los pies sobre la tierra”, comentó, al mismo tiempo que confirmó que Robbie, tras hojear el alfabeto, le dijo “encantado de conocerte”.

Margot Robbie realizing that her fan has a hearing problem and leaving her hand free to speak sign language pic.twitter.com/OfL2tcQROc

— Historic Vids (@historyinmemes) April 24, 2024