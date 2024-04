Delcy Rodríguez insistió en que no van a respetar sentencias de la CIJ sobre el Esequibo (Video)

Posteado en: Actualidad, Esequibo, Nacionales

Delcy Rodríguez insistió este jueves en que no van a “respetar o ejecutar” las sentencias que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita, sobre el caso del Esequibo con Guyana.

Durante una transmisión, la vocera chavista enfatizó que ellos no reconocen la jurisdicción de la CIJ, por lo que mantendrán su postura.

“Cómo no nos va a generar desconfianza una Corte instrumentalizada por los centros de poder de occidente. Hemos advertido que Venezuela no solamente no la reconoce, si no que no va a respetar o ejecutar ninguna sentencia que de allí emane”, comentó.

Rodríguez mencionó que a Guyana solo le queda un camino para resolver la disputa del Esequibo, mediante un proceso de negociaicón

“El Gobierno de Guyana que hoy quiere promover el conflicto armado en este hemisferio, para satisfacer a la Exxon Mobil y a los Estados Unidos, solo le queda un camino que es el de la negociación conforme al Derecho Internacional y al Acuerdo de Ginebra”, expresó.