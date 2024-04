Ucrania necesita “medidas inmediatas” para reforzar su defensa antiaérea, advierte Zelenski

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó a la OTAN a reforzar de forma urgente la defensa antiaérea de su país, tras un ataque ruso en Chernígov que dejó 17 muertos.

Zelenski advirtió al secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, que Ucrania necesita medidas inmediatas ante los bombardeos aéreos del Kremlin.

Informó además sobre otros ataques rusos recientes contra la red eléctrica ucraniana.

El mandatario ucraniano reclamó así apoyo de la OTAN de manera urgente, dado que el país está sufriendo los continuos embates de Moscú desde los cielos.

El ataque más reciente en Chernígov exacerba la necesidad de fortalecer las defensas aéreas de forma prioritaria.

I spoke with NATO Secretary General @JensStoltenberg, who confirmed that, at Ukraine's request, the Ukraine-NATO Council at the level of defense ministers will meet on April 19th.

I am grateful to the Secretary General and NATO partners for their prompt response. Ukraine…

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 17, 2024