Componer un sueño hacia The Voice fue el primer paso: Mafe, la venezolana que deslumbró a John Legend con su voz

Los grandes talentos no permanecen ocultos por mucho tiempo y así lo demostró María Fernanda Miquilarena. Su potente voz y pasión por la música la dejaron al descubierto en una audición que acaparó los reflectores en el escenario de The Voice, donde su inigualable interpretación del tema “Bésame mucho” no solo cautivó al público y convulsionó las redes, sino que también estremeció a John Legend, tanto así que se convirtió en su mentor.

Mafe, como todos la conocen, es la única venezolana en la temporada 25 del prestigioso programa. A pesar de que le costó ganar un lugar en este show, nunca se rindió. Fueron seis intentos, preparación constante y mucha perseverancia hasta alcanzar los acordes clave de un sueño que latía en su corazón a temprana edad. Su historia es una sinfonía de éxito que hoy inspira al mundo entero. Desde Miami, la joven barquisimetana contó a La Patilla los entretelones del reality. ¡Vamos al aire!

Por Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

La música ha sido el hilo conductor de la vida de María Fernanda Miquilarena León. “Canto desde que tengo memoria”, expresó con emoción. Su familia le brindó un ambiente propicio para nutrir su pasión, especialmente su madre. Cuando apenas tenía cuatro años, ingresó al Conservatorio Vicente Emilio Sojo, en la capital larense, donde sus melodías encontraron un hogar y su talento comenzó a brillar con luz propia.

El 2017 marcó un punto de inflexión en su historia. La situación en su país natal la llevó a tomar una decisión trascendental: migrar hacia nuevos horizontes en busca de un futuro más prometedor. “Vimos esta oportunidad de mudarnos a Estados Unidos”, aseguró. Y así, se armó de determinación y esperanza, para transitar otro camino que la llevó directamente a Miami, ciudad que le abrió las puertas y acogió sus aspiraciones.

En suelo estadounidense, María Fernanda continuó su educación y desarrolló sus habilidades de manera excepcional. Durante el bachillerato, eligió la clase de coro como una de sus electivas, donde afinó su técnica. Posteriormente, tuvo la oportunidad de prepararse aún más en la universidad gracias a sus estudios de jazz vocal y se convirtió en una experta en su arte.

Una voz que sobresale

Pero la calidad vocal de Mafe se abrió paso entre el público tras una magistral presentación en The Voice, el popular programa de la cadena NBC. Tras interpretar la canción de Consuelito Vásquez “Bésame mucho”, el renombrado músico John Legend quedó asombrado con su voz y no dudó un instante en presionar el botón para ser su entrenador.

Así comenzó el viaje para esta joven criolla, la única venezolana en la temporada 25 del programa, que además significa un símbolo de orgullo para toda la comunidad latina.

“Me encanta tener la oportunidad de representar a mi gente, no solo los venezolanos, sino los latinos en general, pero por supuesto me llena de mucha satisfacción poder ser la venezolana en The Voice y también ver el apoyo de la gente”, comentó.

Su transición hacia el escenario de “The Voice” fue un camino marcado por la determinación y el amor hacia la música. Atraída desde hace tiempo por el programa, Mafe soñaba con la posibilidad de participar en las audiciones y calificar. Después de mudarse a Estados Unidos, este anhelo se convirtió en una realidad que ahora disfruta a plenitud.

“Se me dio la oportunidad de audicionar y lo hice en varias ocasiones. Ninguna funcionó, claramente, hasta esta última vez que sí canté y empecé a pasar cada filtro”. Admitió que fueron seis intentos continuos para lograr alcanzar su objetivo y brillar en el escenario de “The Voice”.

Entre leyendas de la música

El proceso, desde las audiciones a ciegas hasta la ronda de nocaut —que al momento de redactar esta nota aún no se ha transmitido en televisión—, concedió una experiencia emocionante y llena de aprendizaje para esta joven larense.

“Ha sido espectacular desde el instante en el que estoy en comunicación con el productor para ver qué día me voy a Los Ángeles hasta el momento en que ya estoy de vuelta a mi casa (…) el proceso de conocer la gente de producción, los vestuaristas, el maquillaje, el pelo, la banda, ese equipo de monstruos musicales que trabajan con Lady Gaga, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, y aparte también tienes la oportunidad de vivir por un tiempo con los otros concursantes del programa. Es como unas vacaciones”, agregó.

Para María Fernanda, trabajar con John Legend, un titán de la industria, representó un regalo del destino. El cantante ganador de doce Grammy y un Óscar, no solo posee un don innato para la creatividad, sino que su profundo conocimiento del arte de la música dejó una huella imborrable en la venezolana.

“Sabe demasiado de lo que habla, y ha sido parte de este show por tantos años que ya es tan natural. No sé cómo era él cuando empezó, pero tú entras ahí y dices: ‘¿Por qué no intentas esto? ¿Por qué tú no cantas aquí?, intenta acá’, y la canción que le trajiste como una idea, él la convirtió en una obra de arte. Entonces, trabajar con él es de otro mundo totalmente y entiendo por qué ha sido tan exitoso en este show. La cantidad de conocimiento que tiene sobre el tema y lo que trae a la mesa no tiene precio”, mencionó Mafe.

Una mezcla de influencias

La inspiración musical de la barquisimetana constituye una gama diversa de artistas en su playlist. La lista incluye las potentes voces de Cristina Aguilera y Adele, así como la sensibilidad de Alicia Keys y la gracia de Ariana Grande, cada una ha pisado fuerte en el carácter de Mafe. Pero a su vez, hay influencias más arraigadas en su cultura, como los boleros, la música española, e incluso tonadas criollas, que moldearon su voz de manera única.

Aunque reconoció la diversidad de talento en esta temporada 25 de The Voice, encontró su singularidad en su background cultural y musical. La mezcla de estilos venezolanos, españoles y latinoamericanos la distingue, al ofrecer una perspectiva fresca y auténtica que sobresale.

“A pesar de que hay otros dos latinos, una puertorriqueña nacida y criada acá en Massachusetts, y mi amigo, Franky, que es mexicano; a pesar de que somos latinos, tenemos backgrounds diferentes, como lo que escuchamos, como nos criamos, es muy diferente. La música con la que venimos es diferente. Por ello, tengo mucho de ese bolero, de esa música española, de esa música venezolana también y no creo que ellos lo hayan explorado, y eso no me hace mejor o peor, sino diferente”, explicó.

Paralelamente, Mafe también se percibió como una persona extrovertida y emotiva, características que se evidencian en su música y actuación en el escenario. Aunque los nervios a veces la invaden, la sensibilidad y conexión con el canto sobresalen en cada nota, al transmitir más allá que simples melodías.

Para María Fernanda, el respaldo de la comunidad latina y especialmente de sus coterráneos, es una muestra de apoyo, un sentimiento de orgullo y motivación. “Lo es absolutamente todo, ver los mensajes de aliento, es una cosa totalmente diferente. Y me llena de gratitud ver como mi gente me apoya, dijeron: ‘venezolana’ y ya apareció todo el mundo y me encanta”.

Un camino que apenas inicia

Pero María Fernanda no se detuvo en la admiración de sus logros pasados, pues se enfocó con una visión clara y decidida hacia el futuro. Sin abandonar el brillo en sus ojos y una sonrisa honesta compartió sus próximos pasos. “Estoy en proceso de escribir y por supuesto, mi meta en la vida es vivir de la música y del arte. Quiero sacar mi música original y ver qué tal, qué dice mi gente, si les gusta o no, pero mi meta es ser la artista que siempre he querido ser y sacar mi música al público”.

Y mientras anticipamos con ansias su próxima actuación en el programa, Mafe nos recordó que el futuro está lleno de posibilidades. “Uno no sabe nunca qué puede pasar. Pero daré lo mejor de mí en esta próxima presentación y esperemos que John Legend la vea, le guste y diga: ‘esta es la que es’”, indicó.

Su confianza es inspiradora y un ejemplo de que para alcanzar el éxito se necesita ir al ritmo de la perseverancia, la dedicación y el entusiasmo. Sin duda, es una artista destinada a la grandeza que seguirá dando de qué hablar.