Detectan un comportamiento inusual e inédito en los remanentes estelares más cercanos a la Tierra

Los magnétares son remanentes estelares con campos magnéticos extremadamente fuertes que pueden producir potentes estallidos de energía. Un equipo de astrónomos ha analizado uno a unos 8.000 años luz de distancia -el más cercano a nosotros-, que emite señales inusuales y complejas.

El hallazgo ha sido realizado por un equipo de astrónomos usuarios de Murriyang, el radiotelescopio del Observatorio Parkes de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO). Los detalles se han publicado este lunes en la revista Nature Astronomy.

Se sabe que la mayoría de magnétares emiten luz polarizada, pero éste, denominado XTE J1810-197, la emite circularmente, es decir, la luz parece girar en espiral a medida que se desplaza por el espacio. Algo totalmente inédito e inesperado para los astrónomos.

“A diferencia de las señales de radio que hemos visto en otros magnétares, éste emite enormes cantidades de polarización circular que cambia rápidamente. Nunca habíamos visto nada parecido”, reconoce el investigador del CSIRO y director del estudio, Marcus Lower.

