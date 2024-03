Publican VIDEO de estudiante de Nashville hablando con la policía en la noche que desapareció

Las circunstancias de la desaparición del estudiante universitario, Riley Strain, siguen siendo un enigma después de que un video recientemente publicado por la policía de Nashville, Tennessee, mostrara al joven de 22 años hablando brevemente con un oficial la noche del 8 de marzo, la misma en la que desapareció.

Por El Diario NY

Reginald Young, el oficial que habló con Strain, se encontró con él mientras respondía a un incidente de robo de automóvil en Gay Street, al sur del puente de Woodland Street. Alrededor de las 9:50 p.m., Strain pasó solo por la escena. En ese momento, el agente le preguntó cómo estaba, y Strain respondió: “Estoy bien, ¿cómo estás tú?”.

Las autoridades de Nashville informó que no se ha descubierto ningún video que muestre a Strain lejos de esa localidad después de las 9:52 p.m. El estudiante de último año de la Universidad de Missouri desapareció esa noche después de beber en el área de Broadway de Nashville. Strain se encontraba visitando Nashville con sus hermanos de la fraternidad Delta Chi para su fiesta formal.

Un video anterior, publicado por la policía, se muestra a Strain a las 9:47 p.m., cruzando la calle con un grupo y revisando su teléfono. Momentos más tarde, se detuvo y cambió de dirección brevemente antes de continuar calle abajo detrás del grupo. Otro video de vigilancia de las 9:46 p.m. mostró al estudiante universitario caminando solo mientras tropezaba por una calle, mientras que un ángulo adicional retrató al joven corriendo y cayendo.

Los amigos de Strain lo vieron por última vez esa noche cuando fue echado del bar de la estrella del country Luke Bryan, de nombre Luke’s 32 Bridge. El domingo, la policía dijo que la tarjeta bancaria de Strain fue encontrada en el terraplén entre Gay Street y el río Cumberland, cerca de Riverfront Park.

Shown was Riley's brief exchange of greetings w/ Officer Reginald Young on Gay St., south of the Woodland St. Bridge, on the night of 3/8. Riley did not appear distressed. Officer Young was there on a vehicle burglary call & remained on that portion of Gay St. for 45 min. pic.twitter.com/z0xeEzeieK

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 18, 2024