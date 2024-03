Régimen de Putin detuvo a una mujer tras incendiar una mesa de votación en Moscú (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer incendió una cabina de votación en un recinto de votación de Moscú el viernes, en el primer día de las elecciones presidenciales en Rusia, informó la agencia estatal Ria Novosti.

La comisión electoral de Moscú informó a Ria Novosti que el centro de votación reanudó normalmente las actividades después del incidente.

Un video difundido por el medio de comunicación independiente SOTAVision muestra la detención de una sospechosa después de que se apagaran las llamas.

Video of the arrest of a woman who set fire to a voting booth in #Moscow is published by SotaVisionhttps://t.co/8fc0sRPKG3 pic.twitter.com/srWX8B9zqZ

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) March 15, 2024