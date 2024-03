El “rey del boogaloo”: Falleció a los 92 años el pianista Pete Rodríguez, creador de “Micaela”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los amantes de la música latina están de luto con la muerte del pianista y director de orquesta Pete Rodríguez, el “rey del boogaloo”, ritmo que reinó en salones de baile en Nueva York entre los años 1963 y 1969.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de la banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influyendo en las generaciones venideras”, indicó el sello Fania en un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que ofrece sus condolencias a su familia y amigos.

Rodríguez, que nació en El Bronx en 1932 de padres puertorriqueños, murió el lunes a los 92 años, tras una larga y exitosa carrera que comenzó en 1954 con su orquesta La Magnífica.

Uno de los éxitos más sonados de este artista y un clásico que ha sido interpretado por muchos es “I Like It Like That” (A mí me gusta así), incluido en el disco del mismo nombre y publicado en 1966 bajo el grupo Pete Rodríguez y su Conjunto. Ese álbum incluyó además “Micaela”, “Soy el rey” y “Pete’s Madness”, entre otros.

La rapera Cardi B usa el estribillo de “I Like It Like That” para su éxito “I like It” que compuso con Bad Bunny y J Balvin y que fue la canción del verano con los premios MTV Video Award en 2018.

Rodríguez estudió piano y otros instrumentos y luego de culminar su servicio en la Marina de Estados Unidos se dedicó por completo a la música con su primera orquesta La Magnífica que grabó su primer álbum en 1964 y que incluía mambo, guajiras y otros ritmos.

Fue en su segundo álbum que Rodríguez, uno de los pioneros del boogaloo, incluyó este ritmo, que llegó también a América Latina.

“The King Of The Boogaloo – Pete Rodríguez”, fue el título del disco que lanzó en 1965, pero no figuró el nombre de la orquesta La Magnífica, y de este proyecto destacaron los temas “La Reencarnación” (guaracha-boogaloo), “Tremendo dolor” (guaracha-boogaloo), “Así son boncó” (guaguancó) y “Oye mira” (guajira-boogaloo) entre otros.

Entre los proyectos que realizó este músico figuran la primera grabación en Nueva York para el entonces joven músico panameño Rubén Blades, que le había impresionado con sus composiciones. De ese tándem surgió “De Panamá a Nueva York” con la orquesta de Pete Rodríguez para el cual Blades compuso todos los temas.

En 1971, el boogaloo había empezado a decaer pero Pete Rodríguez seguía siendo tan popular como siempre, recuerda el sello Fania en un comunicado y destaca que para ese año lanzó el álbum “Right On! ¡Ahí na mamá!”, producción que abrazó el nuevo género imperante, la salsa, y recibió el apoyo incondicional de sus seguidores. EFE