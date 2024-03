“Aunque no estén en su país, sus sueños son importantes” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Anyinet Espinoza es una margariteña de pasos firmes que ha sabido aprovechar el don de la palabra y su complicidad con las letras para crear contenido con propósito a través de las redes sociales. Es madre de tres y esposa enamorada, hija de vallita, patrona de los pescadores, periodista, escritora y crítica literaria.

“Comunicadora social de corazón y de profesión. Dediqué mis años en la isla de Margarita, en Venezuela, a hacer radio. Cosa que me apasionaba, me enorgullecía y me llenaba por completo”, le cuenta a @nandasalas en #SoyVenezolano

“A nivel personal, también, me encanta leer. Por lo que, me dedico, también, a hacerle escritura creativa a las personas que desean proyectar sus libros. Les hago la escritura, edición y la publicación de sus libros. Todo el proceso creativo de lo que es llevar a cabo un libro, pues, yo también, me dedico a eso”, asegura.

Siendo inmigrante se ha conocido y se ha reconocido así misma, ha evolucionado como ser humano, pero sobre todo en su espíritu, agradeciendo cada oportunidad y cada supuesto fracaso.

“Aunque no estén en su país, sus sueños son importantes. Eso es lo que les da alegría, lo que le da vida al ser humano. Así que, nunca olviden sus sueños”.

Volver a empezar se ha convertido en una bendición para esta audaz comunicadora que supo transformar su pasión por la radio y las noticias en oportunidades de negocios.

“Yo aún recuerdo ese primer año, en que llegué a Estados Unidos y fue muy duro, no lo voy a negar, fue muy duro. Sobre todo, porque me tocó hacer muchas cosas a las que no estaba acostumbrada, yo llegué aquí siendo periodista y me tocó comenzar de nuevo, como decía anteriormente, haciendo otras cosas que me produjeran el dinero necesario para yo poder salir adelante, para subsistir, para llevarle la comida diaria a mis hijos”.

Conoce su historia en #SoyVenezolano