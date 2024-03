¿Un plan tipo “tranqui”? Estas son las diez nominaciones a mejor película en los Óscar y dónde verlas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Dramas sobre la creación de la bomba atómica o sobre el Holocausto, comedias ambientadas en el mundo de muñecas de Barbieland o en torno a una Frankenstein femenina: la lista de aspirantes al Óscar a mejor película este domingo es la más variada en años.

Éstas son las diez películas de 2023 que buscan el premio más prestigioso de Hollywood.

– “American Fiction” –

“American Fiction” logró la notable hazaña de mostrar el racismo sistémico de Estados Unidos y la hipocresía de forma hilarante.

Jeffrey Wright interpreta a un escritor negro decepcionado con una industria editorial que sólo se interesa en libros sobre la comunidad negra que aborden los problemas de drogas o de pobreza en sus barrios.

Y cuando él escribe exactamente eso, en broma, se vuelve un éxito.

La mordaz sátira ganó el principal premio del festival de cine de Toronto, y es la favorita al Óscar al mejor guión adaptado.

“American Fiction” está actualmente en los cines y se puede comprar en Apple TV, Prime Video, YouTube TV, Google Play y Vudu por US$ 14,99.

– “Anatomía de una caída” –

La ganadora del festival de Cannes, el drama legal francés sobre una mujer sospechosa de asesinar a su marido, sacudió a Hollywood.

“Anatomía de una caída” es la favorita para el Óscar a mejor guión original, y gracias a una creativa campaña de promoción, centrada en su adorable estrella perruna, podría sorprender el domingo.

¿Podrá convertirse en la tercera ganadora de la Palma de Oro que conquista el reconocimiento de la Academia a mejor película?

“Anatomy of a Fall” está disponible para rentar en Apple TV y Prime Video por US$ 5,99, y en YouTube TV y Google Play por US$ 6,99.

– “Barbie” –

Con la nominación de “Barbie” a mejor película, es el Óscar quien ganó.

La sátira de Greta Gerwig sobre la muñeca más famosa del mundo atrajo millones de personas vestidas de rosa al cine y se convirtió en la película más taquillera del año, con casi 1.400 millones de dólares en boletería.

Ninguna película, ni siquiera su amienemiga “Oppenheimer”, dominó el debate como “Barbie”, que además destaca en las propagandas de promoción de la gala del Óscar.

Pero el desplante a su directora y a su protagonista Margot Robbie, quienes no fueron nominadas en respectivas sus categorías, sugiere que la película no la tiene fácil entre los votantes más allá del vestuario y la mejor canción.

“Barbie” se puede ver en streaming en Max con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Vudu y Google Play por US$ 5,99. También se puede ver en Hulu, Prime Video y YouTube TV con suscripciones premium.

– “Los que se quedan” –

El encantador y tradicional drama “Los que se quedan” sigue a un improbable trío que se ve forzado a pasar la Navidad en un internado de Estados Unidos en los años 1970.

La película vuelve a reunir al director Alexander Payne con el actor Paul Giamatti, luego de su trabajo juntos en el clásico “Entre copas”, de 2004.

Sin haber sido nominado en aquel momento, Giamatti es ahora uno de los favoritos para conseguir el Óscar a mejor actor, en tanto que todos vaticinan que su compañera de elenco, Da’Vine Joy Randolph, se llevará la estatuilla a mejor actriz de reparto.

Y si alguna película puede aguarle la fiesta a “Oppenheimer” en la principal categoría de la noche es “Los que se quedan”.

Pero eso está por verse.

“The Holdovers” se puede ver en streaming en Peacock con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube TV y Vudu por US$ 5,99.

– “Los asesinos de la luna” –

Dura tres horas y media, pero el drama de Martin Scorsese sobre los asesinatos de indígenas en Oklahoma durante el auge petrolero es tan hermoso como importante para ser ignorado por la Academia.

Además de un elenco de estrellas como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, “Los asesinos de la luna” también trajo a la actriz de raíces indígenas, Lily Gladstone.

Su interpretación como la adinerada e ingenua esposa de un hombre blanco le valió una nominación que, de ganar, la convertirá en la primera estadounidense indígena con tal reconocimiento.

Un logro histórico para la producción, incluso si no convence a los votantes en otras categorías.

“Killers of the Flower Moon” se puede ver en streaming en Apple TV con una suscripción y se puede comprar en Prime Video, Vudu, Google Play y YouTube TV por US$ 19,99.

– “Maestro” –

La última apuesta de Bradley Cooper para conquistar a los votantes del Óscar es la película biográfica de Leonard Bernstein, que dirigió, coescribió y protagonizó.

“Maestro” consiguió la impresionante cifra de siete nominaciones, pero parece destinada a ganar apenas la estatuilla al mejor maquillaje.

Sería un resultado agridulce para una película que acaparó sus primeros titulares por la prótesis de nariz que Cooper utilizó para encarnar al director y compositor. Una controversia de la cual “Maestro” nunca pudo escapar, a pesar de las reseñas favorables.

“Maestro” está disponible en Netflix con una suscripción.

– “Oppenheimer” –

Es difícil pensar en una edición del Óscar con un competidor más claro que “Oppenheimer”.

El drama de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica conquistó a la crítica, recaudó casi 1.000 millones de dólares en taquilla y ganó casi todos los premios principales de la temporada en Hollywood.

Un éxito a la antigua, con un presupuesto de 100 millones de dólares, “Oppenheimer” puede poner fin a la reciente tendencia de películas independientes que se llevan el mayor premio de la noche.

Si no gana el Óscar a la mejor película sería la mayor sorpresa desde 2017, cuando “La La Land” fue anunciada por error como ganadora de la categoría.

“Oppenheimer” se puede ver en Peacock con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube TV y Vudu por US$ 5,99.

– “Vidas Pasadas” –

“Vidas pasadas” hizo llorar al público en su estreno en el Festival de Sundance en enero de 2023.

Viajando entre continentes, la emotiva crónica de Celine Song narra el intenso reencuentro de dos queridos amigos de infancia, cuyas vidas se separaron de forma radical.

Quizás la menos favorita a ganar el Óscar, la película ostenta el recorrido más largo hacia la gala del domingo.

“Past Lives” se puede ver en Showtime, Hulu y Paramount+ con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Vudu y Google Play por US$ 4,99.

– “Pobres criaturas” –

Otra triunfadora del circuito de festivales, “Pobres criaturas” obtuvo el León de Oro en Venecia en septiembre.

Pero el resto del mundo tuvo que esperar meses para ver a Emma Stone como una particular versión femenina de Frankestein, ansiosa por descubrir el mundo, saborear sus placeres y confrontar sus miserias.

La visión retrofuturista de Yorgos Lanthimos resulta en una hilarante crónica feminista, llena de fuerza, que trae reminiscencias de su obra anterior “La favorita”, también protagonizada por Stone.

Aquella película le valió un Óscar a su protagonista Olivia Colman, historia que podría repetirse con Stone. Pero el premio a mejor película parece fuera del alcance.

“Poor Things” estará disponible el 7 de marzo en streaming en Hulu con suscripción y se puede comprar en Prime Video, Apple TV, YouTube TV y Google Play por US$ 19,99.

– “Zona de interés” –

Una película sobre el Holocausto como ninguna otra.

El angustiante drama de Jonathan Glazer mantiene los horrores de Auschwitz en la periferia, tanto visual como auditiva.

Y examina la indiferencia y banalidad de los comandantes del campo y sus familias.

El resultado es una meditación poco ortodoxa e inolvidable que se inclina a ganar como mejor película internacional.

“The Zone of Interest” está actualmente en los cines y se puede comprar en Apple TV, YouTube TV, Prime Video, Vudu y Google Play por US$ 19,99.

AFP y CNN