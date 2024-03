Netflix presenta a Andrew Scott y Dakota Fanning en una obra maestra de la literatura policiaca

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

¿Es un hombre acomplejado? ¿Un psicópata? ¿Un cruel asesino? A casi 70 años desde su primera aparición, Tom Ripley continúa siendo una de las figuras más intrigantes y complejas de la literatura policiaca. Patricia Highsmith introdujo el personaje en su libro de 1955, El talento de Mr. Ripley, presentándolo como un estafador que ambiciona una vida de glamour y excentricidades, dispuesto a llegar a cualquier extremo para hacerlo posible. Netflix rescata esta historia en su próxima serie Ripley, programada para estrenarse en abril de este año.

En sus ocho episodios, la trama sigue a Andrew Scott (Todos somos extraños y Fleabag) como Ripley, un hombre acostumbrado a merodear los lugares frecuentados por la alta sociedad neoyorquina a principios de los años 60. Por encargo de un adinerado empresario, viaja a Italia con el objetivo de convencer al hijo pródigo de este de volver a casa. “La aceptación del trabajo por parte de Tom es el primer paso hacia una vida compleja de engaño, fraude y asesinato”, señala la sinopsis oficial.

Scott sostuvo que intentó evitar prejuicios al construir su personaje: “Estuve muy decidido a no diagnosticarle nada [psicológico]. No quería ahogarlo en ideas preconcebidas. Palabras como ‘sociópata’ o ‘psicópata’ o ‘asesino pseudosexual’, todas esas cosas no me ayudan. Aunque no siempre sea un héroe fiable, es sin duda el héroe de la historia”, explicó el actor en entrevista con Vanity Fair.

Aunque traerlo a la vida no fue una experiencia totalmente positiva, ya que según comentó a la revista GQ, lo hizo padecer de soledad. “Trabajé muy duro y me puse bastante enfermo, física y mentalmente. Me pasó mucha factura. Cuando terminó, me hizo pensar: ‘¿cómo quiero pasar mi vida?’ Me encanta actuar, pero no creo que haya que hacerlo demasiado”, confesó.

Película grabada en blanco y negro

El reparto incluye a Dakota Fanning en el papel de Marge Sherwood y a Johnny Flynn como Dickie Greenleaf, junto a otros actores como Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy y John Malkovich. El proyecto es una coproducción de Showtime y Endemol Shine North America, en asociación con Entertainment 360 y Filmrights. La dirección y guion fue realizado por Steven Zaillian, conocido por su trabajo en La lista de Schindler, El irlandés y American Gangster.

